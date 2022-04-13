الأربعاء 13 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

معرض سوثبي تبيع وثائق يرجع تاريخها لمنتصف القرن الـ 19

معرض سوثبى
معرض سوثبى

نظم معرض سوثبي مزادًا خلال الشهر الماضي، وتم بيع العديد من القطع الأثرية والتراثية والتي منها، مجموعة ملخصات للمعاهدات المبرمة بين بلاد فارس وبريطانيا وفرنسا وروسيا، أعدت من قبل فروخ خان غفاري، بلاد فارس، طهران.

يعود تاريخ هذه الوثائق إلى منتصف القرن التاسع عشر، ويقدر ثمنها ما بين 7000 إلى 10 آلاف جنيها استرلينيا، وتم بيعها بـ 6 آلاف جنيه استرلينى.

تضم الوثائق نسخ من المعاهدات التي وقعتها إيران مع فرنسا وروسيا وإنجلترا في النصف الأول من القرن التاسع عشر، مما يوفر نظرة ثاقبة مثيرة للاهتمام للعلاقات الدبلوماسية والتجارية لإمبراطورية قاجار مع بقية العالم، ويتضمن الملخصات معاهدة بين إيران ونابليون موقعة في فينكلشتاين ومؤرخة في صفر 1222 هـ / 1807- 08 م من قبل السفير الفارسي ميرزا ​​محمد رضا خان وهيوز ماريت وموريس دي تاليران.

كما يضم معاهدة مع روسيا تم توقيعها في أكتوبر 1813 في قرية جولستان نتيجة للحرب الروسية الفارسية الأولى ومعاهدات مختلفة مع إنجلترا ، تم تسمية العديد من الإنجليز بما في ذلك السيد أليس (المذكورة في المعاهدة الموقعة في 12 ذي الحجة 1229 هـ / 25 نوفمبر 1813 م) ، السيد جونسون والسير جون ماكنيل عام 1841.

يذكر أن دار سوذبي للمزادات أو سوذبيز (بالإنجليزية: Sotheby's)‏ هي رابع أقدم دار مزاد في العالم مع 90 موقعا في 40 بلدا. أسس في عام 1744 في لندن. إنجليزي المنشآ وحاليا أمريكي المركز، مقره الأساسي في مدينة نيويورك. يعتبر سوذبيز من أكبر سماسرة الفنون الجميلة والزخرفية، المجوهرات والعقار والمقتنيات. وتقسم استثمارات سوذبيز لثلاثة أجزاء: مزادات، تمويل وبيع. وتتراوح خدمات الشركة من الخدمات الفنية للمبيعات الخاصة.

سوثبى معرض سوثبى فروخ خان غفاري بلاد فارس فرنسا المعاهدات

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وائل لطفي

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