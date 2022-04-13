محمود الشحات أنور: رأيت النبى وأنا أقرأ «آل عمران»

صاحب موهبة فريدة، وصوته يخترق القلوب بلا استئذان، ولُقب بدولة التلاوة الحديثة.. إنه الشيخ محمود الشحات أنور، الذى أبدع فى تلاوة القرآن الكريم، وانتشرت تسجيلاته فى كل العالم الإسلامى.

ويمكن اعتبار «الشحات»، ابنًا شرعيًا لمدرسة التلاوة، حيث ولد فى عائلة تمتهن تلاوة القرآن، فقضى طفولته فى حفظ كتاب الله وإتقان قراءته وتلاوته بجميع المقامات والأساليب، حتى احترف القراءة وحصل على المراكز الأولى فى عدة مسابقات عالمية.

وخلق الحضور الطاغى الذى حققه «الشحات» فى عالم التلاوة، حالة فريدة من التقارب بينه وشريحة الشباب، التى وجدت أمامها قارئًا شابًا يتلو القرآن بطريقة مميزة وراقية، تحبب الناس فى قراءة القرآن وفهم معانيه.

واستغل «الشحات» تلك الحالة بإنشاء قناة على موقع «يوتيوب»، تكون بمثابة سلم إلى العالمية، فذاع صيته على وسائل التواصل الاجتماعى، وانتشرت تلاوته بين جميع الشعوب الإسلامية.

وفى حواره مع «الدستور»، يحكى القارئ الكبير عن الكثير من أجواء وكواليس نشأته فى حفظ القرآن وكيف اكتُشفت موهبته، ثم احترف التلاوة حتى وصل إلى هذا المستوى المرموق، وغيرها من التفاصيل.

■ بداية.. كيف اكتشفت موهبتك فى التلاوة؟

- منذ صِغرى وأنا أستمع إلى والدى وهو يتلو القرآن الكريم، وأحببت هذا كثيرًا وكنت أذهب معه للاحتفالات، وذات مرة سمعنى أبى وأنا أتلو القرآن فى غرفتى، وكنت حينها فى عمر ٦ سنوات.

وحين سمعنى والدى وجد فىّ موهبة مختلفة، فعمل على تنميتها، وذهبت لأحد الشيوخ من أجل حفظ القرآن بأحكام التجويد حفظًا تامًا، وبعد رحلة من التدريب والقراءة، التحقت بالأزهر وحصلت على الدكتوراه الفخرية من الأكاديمية الأمريكية فى نيويورك، ودخلت المسابقة العالمية «ليلة القدر» التى أقيمت فى مصر وفزت حينها «صوتًا وحفظًا».

■ قلت إن الشيخ أبوالعينين شعيشع له فضل كبير عليك.. حدثنا عن ذلك؟

- بالفعل الشيخ أبوالعينين له فضل كبير علىّ، وأنا وإخوتى نلقبه بـ«جدو»، لأنه كان دائمًا ما يزورنا فى البيت، وأبى، رحمة الله عليه، كان كثيرًا ما يزوره، وكانت العلاقة طيبة، وفضله علىّ كبير، وهو داعمى الأول فى أول مسابقة عالمية.

■ هل تشعر برهبة خلال التلاوة فى وجود عدد غفير من الجمهور؟

- بالطبع، أشعر برهبة طوال الوقت عند قراءة القرآن أمام الناس، ولكننى أرى أن هذه ميزة، لأنها تجعلنى أقرأ القرآن بأفضل ما عندى، وبإحساس عال، يصل للناس بشكل أسرع، وأشعر بمدى استجابة الناس وتفاعلهم معى، وأرى ذلك فى بكاء البعض أثناء التلاوة.

■ قلت إنك تحاول الوصول للشباب بأسلوب تلاوة عصرى.. كيف تفعل ذلك؟

- وجدت أن هناك عددًا كبيرًا من الشباب يحبون صوتى والاستماع لتلاوة القرآن منى، نظرًا لتقارب الأعمار بينى وبينهم، لذا أحاول التقرب منهم.

فى الماضى كان الكثيرون يحاولون التلاوة على طريقة الشيخ الحصرى والشيخ عبدالباسط، وأنا فعلت العكس.. حاولت اختيار مقامات قريبة من قلب الشباب لأتلو بها القرآن.

■ العام الماضى ظهرت فى مسلسل «الاختيار ٢».. وهذا العام ظهر صوتك فى مسلسل «المداح».. ما أصداء ذلك عليك؟

- شعرت بالفخر الشديد خاصة عند ظهورى فى عمل وطنى وقوى مثل مسلسل «الاختيار ٢»، وأتوجه بالشكر للقائمين على مسلسل «المداح»، لإذاعتهم صوتى، وأخص بالذكر الفنان حمادة هلال.

■ لديك قناة على «يوتيوب» تضم نحو٣٠٠ ألف متابع.. كيف بدأت رحلتك مع هذه القناة؟

- من يخلص للقرآن سيكافئه الله مكافأة كبيرة، وهذه المكافأة قد تتمثل فى النجاح الباهر فى الدنيا والدرجة العُليا فى الآخرة، أنا بالفعل لدىّ قناة على «يوتيوب»، لكنها لا تدر علىّ عائدًا كبيرًا، كما يعتقد البعض، ومع ذلك أخصص المبالغ البسيطة التى تأتى منها ومن جميع مشاركاتى على «السوشيال ميديا» لحساب جمعية خيرية أسستها أنا وأشقائى للأعمال الخيرية.

وأنشأت هذه القناة لأكون قريبًا من الشباب ولأواكب العصر، فالأمر بدأ فى ٢٠٠٨، عندما عرض علىّ أصدقائى فى لندن الترويج لى من خلال صفحاتهم، ولم أتخيل أن أحصل على تلك الشهرة الواسعة فى وقت قصير.

■ هل تشعر بانزعاج عندما يوجه إليك النقد؟

- الانتقادات السلبية أترفع عن الرد عليها، وأنا أستمع جيدًا إلى الانتقادات البناءة، ولا أعير انتباهى لغير ذلك.

■ مَن القارئ الذى تتمنى أن تصبح فى مكانته القرآنية؟

- لا أحد، لأننى أحلم بالوصول لمكانة قرآنية خاصة بى، ولم يصل إليها أحد من قبلى.

■ لكن هل لديك قارئ مفضل تحب الاستماع إليه؟

- والدى ومعلمى الشيخ الشحات أنور، وكذلك أخى الذى دعمنى كثيرًا.

■ مَن المنشد الأقرب لقلبك؟

- أحب كثيرًا الشيخ أحمد التونى.

■ هل هناك آيات معينة من القرآن تفضلها؟

- بالطبع، وهى آية: «وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِى، هَٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا، وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ»، وهى من سورة يوسف.

■ لقراءة القرآن كرامات يشعر بها البعض.. هل أحسست بأى منها؟

- كرم الله علىّ دائم، وأحمده على هذا، وأتذكر ذات مرة، كنت أقرأ فى سورة «آل عمران» ووصلت لقوله تعالى: «وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ»، وحينها شعرت وكأن الرسول (ص) يظهر أمامى.

■ ما الدعاء المفضل لديك؟

- لدىّ الكثير من الأدعية التى أحبها، لكن المفضل لدىّ دعاء الحفظ والستر: «اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم إنى أسألك العفو والعافية فى الدنيا والآخرة، اللهم إنى أسألك العفو والعافية فى دينى ودنياى وأهلى ومالى، اللهم استر عوراتى وآمن روعاتى، اللهم احفظنى من بين يدى ومن خلفى وعن يمينى وعن شمالى ومن فوقى، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتى».

■ ماذا عن طقوسك الخاصة فى شهر رمضان؟

- قبل بدء الشهر الكريم أذهب إلى قرية والدى وأغلب الأوقات أقرأ القرآن بجوار قبره وأدعو له كثيرًا، ثم أبدأ فى الزيارات العائلية، وأزور جميع الأماكن التى كان يزورها الوالد، كما أقرأ كل يوم ٥ أجزاء من القرآن وأُحفظ أبنائى القرآن إلى أن يحين موعد أذان المغرب، ويستمر يومى هكذا برفقة أولادى حتى ينتهى الشهر.

■ كيف استقبلت قرار عودة المساجد لإقامة صلاة التراويح؟

- شعرت بسعادة كبيرة جدًا، وفرحتى كانت غامرة، فالمساجد كانت- وما زالت- بمثابة حياة للمسلمين، وعودة الصلاة فيها كعودة الروح للجسد، ربنا يديم علينا نعمة الصلاة فى المساجد.

■ جميع الأشخاص الناجحين واجهوا عقبات فى مسيرتهم.. ألم تواجهك صعوبات؟

- واجهت عدة صعوبات ومعوقات فى بداية عملى بالتلاوة، وواجهت أحقادًا تسببت فى التأثير علىّ معنويًا، «أول ما بدأت فى تلاوة القرآن كانوا بيحبطونى ويقولوا علىّ لسه صغير وميعرفش يقرأ فى حفلات كبيرة»، لكن الحمد لله الذى مد إلىّ يد العون، وجعلنى أؤثر فى الجميع بصوتى.

■ الجمهور يطلق عليك ألقابًا كثيرة.. ما اللقب الأقرب إلى قلبك؟

- لُقبت بقارئ العالم الأول وبدولة التلاوة الحديثة وبصوت السماء وبالظاهرة، ولكن أُحب لقب الشيخ، وشرف لأى قارئ أن يفوز بمزايا هذا اللقب.