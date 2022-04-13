ممدوح عامر: سورة «النمل» سبب شهرتى.. و«الفاتحة» أقرب الآيات لقلبى

واحد من سلالة عظماء «دولة التلاوة» فى مصر، التى لا تنضب على مدار السنوات، وكأنها تُورث من جيل إلى جيل، حتى أصبحت واحدة من معالم هذه الأرض التى كرمها الله من فوق سبع سماوات.

الشيخ ممدوح عامر، الذى أطلق عليه كثيرون لقب «فاكهة القراء»، عندما استمع إلى صوته الشيخ جاد الحق على جاد الحق، شيخ الأزهر الأسبق، قال عنه: «قيد الله له ملائكة تجرى بالقرآن على قلبه ولسانه».

«الدستور» تحاور الشيخ ممدوح عامر، عن رحلته فى تلاوة القرآن الكريم، وحلمه القديم بأن يصبح مذيعًا، وكيف يقود السيارة رغم أن الله اختبره بفقد البصر، وغيرها من التفاصيل والأسرار فى السطور التالية.

■ بداية.. كيف كانت نشأة الشيخ ممدوح عامر وأثرها على مسيرته فى قراءة القرآن؟

- أنا من مواليد قرية «الحلاوجة» التابعة لمركز أبوالمطامير فى محافظة البحيرة، وأقيم فى مدينة دمنهور، تمكنت من حفظ القرآن الكريم فى سن الخامسة، تحديدًا ٥ سنوات و٦ أشهر، فى عام ١٩٩٣.

وقتها كنت أدرس فى الكُتّاب، وأحفظ ١٥ سطرًا فى وقت الظهيرة ومثلها فى وقت العصر يوميًا، واستمر ذلك حتى أتممت الحفظ بشكل كامل، وتم تكريمى من مؤسسة الرئاسة فى سن الـ٧ سنوات، بعد أن تمكنت من حفظ وقراءة القرآن فى هذه السن، متفوقًا بذلك على جميع أقرانى من أطفال القرية.

التحقت بالصف الثالث الابتدائى فى المعهد الأزهرى مباشرة، بقرار من الشيخ جاد الحق على جاد الحق، شيخ الأزهر وقتها، ثم التحقت بمعهد قراءات دمنهور، وكنت الأول على الجمهورية فى مراحله الثلاث، فى تخصص القراءات وعلوم القرآن، ومنه التحقت بكلية علوم القرآن وتخرجت فيها، لأصبح قارئًا للقرآن الكريم تحقيقًا لرغبة والدى.

■ مَن صاحب الفضل عليك خلال هذه المرحلة المبكرة من حياتك؟

- خال جدى لأمى صاحب الفضل الأول علىّ فى ذلك الوقت. كان مُسنًا بعمر ٨٤ عامًا، ويدير مكتبًا لتحفيظ القرآن الكريم، وبعد فترة انتقل إلى السكن فى مدينة تبعد عن قريتنا نحو ٥٠ كم.

فى إحدى زياراته إلى القرية رآنى ألعب فى الشارع، وكان عمرى ٣ أعوام ونصف العام، ووجد أن لدىّ مَلكة الحفظ، فقرر تحفيظى القرآن، لألتحق بمكتبه للتحفيظ، حيث حفظت القرآن هناك فى سنة و٤ أشهر، بعد أن أقمت فى منزله بسبب بُعد المسافة، دون أن يتقاضى أى أجر.

■ متى بدأت رحلتك مع دولة التلاوة؟

- كنت أود أن أصبح مذيعًا فى الراديو، لكن تنفيذًا لرغبة والدى بدأت أقرأ القرآن فى المناسبات، بداية من سن ٧ سنوات، بعدما وضعنى الوالد وسط قراء القرآن ومحبيه.

ومنذ هذه اللحظة وأنا أحببت تلاوة القرآن بشكل كبير جدًا واحترفته وتميزت فيه، رغم أننى لم أسعَ إلى ذلك يومًا، ولم أكن أتخيل نفسى أن أكون ضمن مشاهير دولة التلاوة.

■ لماذا لم تحقق حلمك بأن تصبح مذيعًا؟

- نصيب، لكنى أسعى حاليًا للالتحاق بفريق مذيعى إذاعة القرآن الكريم. أتذكر فى طفولتى أننى تسببت فى اشتعال الراديو، لأننى كنت أريد أن يصدر صوتى من خلاله، كما يحدث مع المذيعين.

■ ما قيمة أول أجر حصلت عليه من التلاوة؟

- أنا أقرأ كثيرًا دون مقابل، وأتذكر أن أول أجر حصلت عليه كان ٤٠ جنيهًا، وحينها أخذت ورقتين كل ورقة بـ٢٠ جنيهًا، وكان معى شيخ يكبرنى حصل على ٢٥٠ جنيهًا.

■ هل هناك سورة قرآنية أقرب إلى قلبك؟

- «الفاتحة»، لأنها سورة يحفظها القاصى والدانى، وأنا أحب أن أقرأ السور التى يفهمها الأطفال والشباب والكبار، وهى «أم الكتاب»، وتنص على أركان الدين من توحيد وعبادة وأحكام ووعد ووعيد، وتشتمل على صفات الجلال والكمال والجمال التى يتصف بها الله عز وجل، وتعد السورة التى ميزها الله عن باقى سور القرآن الكريم.

■ ما السور القرآنية المفضلة لدى جمهور الشيخ ممدوح عامر، ويطلبون منه تلاوتها باستمرار؟

- الجمهور يحب سماع صوتى جدًا، ويحس بأن الشيخ محمد صديق المنشاوى هو الذى يقرأ، بلحمه ودمه أمامهم، دون تسجيل أو أى حائل بينهم وبين صوته، والغالبية تحب سماع سورة «النمل» بصوتى، ويطلبون منى تلاوتها باستمرار، وأنا أحب قراءاتها بـ٥ مقامات مختلفة.

■ هل كانت سببًا فى شهرتك عبر «السوشيال ميديا»؟

- لا أخجل من قول هذا، هذه السورة الأقرب لقلبى فى التلاوات التى أتلوها، والسبب فى شهرتى عبر مواقع التواصل الاجتماعى، خاصًة الآية القرآنية: «وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّى بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ».

■ سبق أن قلت إن «الخطأ فى قراءة القرآن سُنة»... ما تفسيرك؟

- نعم، قلت هذا، خاصة أن هناك بعض «المتشددين» الذين يرفضون أن يقرأ القرآن من لا يتقنونه، رغم أن الرسول، عليه الصلاة والسلام، قال إن «الَّذِى يَقْرَأُ القُرْآنَ وَهُو ماهِرٌ بِهِ معَ السَّفَرةِ الكِرَامِ البَرَرَةِ، وَالَّذِى يقرَأُ القُرْآنَ ويَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُو عليهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْران»

لذلك فإن الخطأ فى قراءة القرآن مذكور فى السنة الشريفة، التى تقر- كما سبق أن أوضحت- بأن من يقرأ القرآن بفصاحة له حسنات، ومن يقرأه بصعوبة ومشقة وخطأ له حسنات هو الآخر، لذا أرفض تمامًا من يحكمون على الناس دون دراية وعلم.

■ وماذا عن القول بأن قارئ القرآن يجب أن يكون خبيرًا بالمقامات الموسيقية؟

- لا، ليس بالضرورى أن يدرس قارئ القرآن الكريم المقامات الموسيقية، فأنا لم أتعلم المقامات ولم أدرسها أكاديميًا لكننى أعرفها، لأن القرآن من الله، والله مَن يضع القرآن وجمال التلاوة فى القلب، وهذا من عظمة القرآن.

■ لماذا لم تتجه إلى الابتهال والإنشاد الدينى؟

- لأننى مؤمن بالحكمة من الآية التى تقول: «ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه»، والناس يحبون ممدوح عامر قارئ القرآن، لذلك لا أود المخاطرة بالتجربة فى مجال مختلف.

■ ما أصعب موقف تعرّضت له أثناء تلاوة القرآن الكريم؟

- المواقف الغريبة كثيرة، وحدثت فى البدايات لأنى كنت أقرأ وأنا فى سن صغيرة جدًا، وأذكر أننى فى عمر ٩ سنوات كان والدى يزج بى وسط القراء الكبار فى المناسبات، وكنت ألاحظ أن الناس يتهامسون قبل أن أبدأ فى القراءة تعجبًا من صغر سنى، لكن بعد أن أبدأ القراءة وأسترسل يتحول الهامسون إلى مشجعين. ومن المواقف الطريفة أن أحدهم طلب منى أن أقرأ له آية من القرآن تتضمن اسم «يحيى»، وبالفعل قرأت من سورة «مريم»، وبعد ذلك عرفت أن هذا الاسم هو اسم عائلته، وكان فى خلاف مع عائلة أخرى فى القرية، وبعد أن أنهيت القراءة فوجئت بشخص من العائلة الأخرى يطالبنى بتلاوة آيات تتضمن اسم عائلته «حريرة»، وكان طلبًا غريبًا، لكن أسعفتنى الذاكرة وقتها وقرأت الآية «وجزاهم بما صبروا جنة وحريرًا».

■ وماذا عن طقوس الشيخ ممدوح عامر فى شهر رمضان المبارك؟

- أظل طوال الليل ما بين صلاتى «التراويح» وقيام الليل وقراءة القرآن، أو فى تسجيل تلاوة آيات فى القرآن الكريم، وأحرص على قراءة «الوِرد» الخاص بى، وبعدها أتسحر مع عائلتى وأصلى الفجر وأذهب إلى النوم، وأستيقظ فى اليوم التالى، وهكذا يوميًا حتى نهاية الشهر الكريم.

■ أثرت الجدل بسبب قيادة سيارة، كيف استطعت فعل ذلك؟

- أنا أقود السيارات منذ أن كنت طفلًا، لأن والدى سائق سيارة نقل محترف، وتعلمت القيادة من أصدقائه.

أول سيارة قدتها اصطدمت بجدار، لكن حاليًا لا أقود السيارة دون وجود مرافق. وأنا أشعر بفرحة كبيرة حين أفعل ذلك برفقة الأصدقاء. أيضًا أنا أحب ركوب الدراجات الهوائية والغطس، وعددًا من الأمور الأخرى التى تجعلنى أعيش حياتى بشكل عادى وطبيعى.