الأربعاء 13 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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14252 طالب وطالبة يؤدون الاختبارات الإلكترونية بجامعة قناة السويس

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور

صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، بأنه يتم الآن عقد إمتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي، على منظومة الاختبارات الإلكترونية المتكاملة مع المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح مندور أن الإختبارات الإلكترونيه تُجرى بكليات الطب البيطرى، التمريض، الهندسة والآداب والعلوم الإنسانية، حيث يؤدى ١٤٢٥٢ طالب وطالبة الاختبارات لـ ٦٨ مقرر دراسى مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الاختبارات تجرى داخل مختبرات مجهزة وفق أحدث النظم العالمية في التعليم، وجاري العمل على توسيعها بمبنى متكامل تم البدء فى إنشاءه يضم أكثر من ٣٩٠٠ جهاز لخدمة جميع  الكليات تنفيذاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

تتم الاختبارات الإلكترونية بإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف تنفيذي الدكتورة غادة حداد مدير مراكز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة.

وأكد مندور على حسن سير العملية الامتحانية داخل المعامل الإلكترونية سواء بمقرها بكلية الطب البشرى أو بمقر الطب البيطرى مع تواجد ملحوظ لعمداء الكليات ووكلاء شئون التعليم، مضيفاً أن الجامعة تسير بخطى سريعة نحو تعميم الإمتحانات الإلكترونية بجميع الكليات.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة حداد مدير مراكز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير سبل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم، مشيرة إلى تواجد فريق تقني متكامل؛ داخل قاعات مركز الإختبارات الإلكترونية لتذليل أية معوقات تواجه الطلاب خلال أدائهم للاختبارات، مع مراعاة اتخاذ كافة إجراءات السلامة والوقاية لضمان سلامة الطلاب.

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