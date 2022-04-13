الأربعاء 13 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيام زمان

«تشتري فانوس كل عام وتضعه في مدخل العمارة».. ذكريات نادية لطفي في رمضان

نادية لطفي
نادية لطفي

روت الفنانة نادية لطفي، ذكرياتها في شهر رمضان تكمن في شراء الفانوس كل عام.

تشتري نادية لطفي فانوس رمضان أو يبتاعه لها أحد أفراد العائلة، وتضعه ضمن أدوات الزينة في مدخل العمارة التي تسكنها.

وحرصت الفنانة الراحلة على مشاهدة المسلسلات والأعمال الدرامية خلال شهر رمضان، ثم تنتقي العمل الأكثر جودة وتواصل مشاهدته طوال الشهر.

وكانت الفنانة الراحلة نادية لطفي تحب الابتعاد والهروب من صخب السهرات ودوشة التجمعات الكبيرة والاحتفالات في شهر رمضان.

وكانت تفضل "نادية" العزلة في منزلها، والتقرب إلى الله، وقراءة القرآن الكريم، ومشاهدة المسلسلات والبرامج الرمضانية بعد صلاة العشاء.

نادية لطفي كانت تقرأ جزء كامل من القرآن الكريم بشكل يومي حتى تستطيع أن تختمه في نهاية الشهر.

وتعتبر الراحلة أن شهر رمضان عام 1973 هو أعظم شهر في حياتها، لأن الجيش المصري العظيم قد تمكن من عبور خط برليف وهزيمة العدو الصهيوني.

وكانت تفضل تناول الفول على مائدة السحور والفطار، لأنه لا يمكن أن تمل منه.

يذكر أن الفنانة نادية لطفي اسمها الحقيقي، بولا محمد مصطفى شفيق، ولدت في حي عابدين في القاهرة، لأبوين مصريين، ووالدتها فاطمة من محافظة الشرقية وذلك حسبما أوضحت في لقائها مع الإعلامي أسامة كمال، وليست بولندية كما أُشيع سابقًا.

 حصلت نادية لطفي على دبلوم المدرسة الألمانية بمصر عام 1955، واكتشفها المخرج رمسيس نجيب وهو من قدمها للسينما وهو من اختار لها الاسم الفني (نادية لطفي) اقتباسا من شخصية فاتن حمامة نادية في فيلم لا أنام للكاتب إحسان عبد القدوس.

وذكر الصحفي فوميل لبيب في مجلة "السينما والمسرح"، عدد أبريل عام 1976، عن لطفي أنها "فنانة بصمات رحمتها واضحة مع أسر الشهداء عام 1967 (النكسة)، ومع الجنود في الخنادق في سنوات الاستنزاف، ومع أبطال المعارك في 6 أكتوبر… ثم مع البائسين من أهل الفن، وهي تجمع لصندوق الفنانين ما تستطيع". كما عملت ضمن فريق المتطوعات في أعمال التمريض بمستشفى المعادي العسكري بعد حرب أكتوبر، إذ أقامت في قصر العيني وأسعفت الجرحى.

نادية لطفي الفانوس القرآن الكريم العدو الصهيونى خط برليف بولا محمد مصطفى شفيق أسامة كمال

رئيس التحرير

وائل لطفي

علاقة شعار الإخوان «طظ في مصر» بقرار وزير الدفاع

الأكثر قراءة

تبدأ 22|جدول مواعيد صرف معاشات شهر مايو 2022

هيئة سلامة الغذاء: سحب جميع أكياس الإندومى من الأسواق

رغم قرار سحبه من الأسواق.. «الدستور» ترصد حجم مبيعات «الإندومى» بالمحال

محافظة القاهرة تغلق كشري التحرير فرع شرق مدينة نصر (صور)

بسبب أحداث السنغال.. مصر تستضيف مؤتمرًا عالميًا لأمن وسلامة الملاعب

النيابة تكشف تفاصيل تحقيقات حادث ميكروباص أبوسمبل السياحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

الغاز الإسرائيلى وفرص التعويض لأوروبا

أحمد المريخي

فى تسلُّم «القاهرة» راية «عاصمة الثقافة فى العالم الإسلامى»

محمد العسيري

يا مجاور ألف مدنة ورزقك بالحلال

ماجد حبته

حين حاولوا اختطاف الشباب

د هند جاد

رمضان النصر.. جرس كنيسة وأذان العصر

القس ثروت ثابت

كيف يمكن أن تكون الحياة أفضل؟

مدحت بشاى

احتفالًا بعيد ميلاد ابن رشد

عبد الرحيم طايع

جمعيات خيرية لتعذيب المواطنين!

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

"كاسر الأمواج".. ما أهداف العملية الإسرائيلية في الضفة الغربية؟

«التعاون الإسلامى» تدين الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى

فلسطين تدين قتل الاحتلال مستشارًا قانونيًا لهيئة مكافحة الجدار والاستيطان