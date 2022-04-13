الأربعاء 13 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليونان تعتزم تخفيف قيود كورونا أول مايو

اليونان
اليونان

قال وزير الصحة اليوناني ثانوس بليفريس في التليفزيون الحكومي اليوم الأربعاء إنه لن يكون مطلوبًا من مواطني بلاده إظهار دليل على تلقي التطعيم عند دخولهم المطاعم والمتاجر والمتاحف اعتبارًا من أول مايو المقبل.

وقررت السلطات أيضًا رفع شرط الخضوع لفحص كورونا بالنسبة لطلاب المدارس والمدرسين، ولكن سيستمر استخدام الكمامات إجباريًا في الأماكن المغلقة حتى أول يونيو، وداخل المستشفيات ودور الرعاية بعد ذلك.

وقال بليفريس إن الاحتفال بعيد الفصح اليوناني، يوم 24 أبريل هذا العام، سيجرى بموجب القيود الحالية.

وستجرى مراجعة للقيود التي تم رفعها في أول سبتمبر.

وتم بالفعل إعفاء الأشخاص الذين يسافرون إلى اليونان من واجب تسجيل أنفسهم على موقع إلكتروني حكومي قبل دخول البلاد، لكن شهادات التطعيم أو إثبات الاختبار السلبي ستظل شروطًا إلزامية للقادمين لقضاء العطلات.

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وائل لطفي

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