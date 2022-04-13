الأربعاء 13 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حالتا وفاة و248 إصابة بكورونا فى العراق

العراق
العراق

أفادت وزارة الصحة في العراق، اليوم الأربعاء، بتسجيل حالتا وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 25 ألفا و188 حالة.

وقالت الوزارة، في تقرير اليوم، إنه تم تسجيل 248 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و322 ألفا و551 إصابة.

وأشار التقرير إلى شفاء 598 شخصا؛ ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و290 ألفا و436.

ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت، خلال الساعات الـ24 الماضية  5 آلاف و572 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى عشرة ملايين و433 ألفا و143 شخصًا.

وزارة الصحة في العراق كورونا العراق

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