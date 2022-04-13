شكرى يبحث تطورات التعاون الثنائى مع وزير الخارجية الأمريكى

عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات، مع نظيره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في واشنطن.

وتناولت جلسة المباحثات الأوجه المختلفة لعلاقات التعاون الثنائي بين مصر وأمريكا في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمعهما، فضلًا عن مناقشة عدد من القضايا الدولية والإقليمية التي تهم البلدين.

ملفات العلاقات الثنائية

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري وبلينكن أعربا عن اعتزازهما بهذا العام باعتباره يمثل الذكرى المئوية للعلاقات بين القاهرة وواشنطن.

وأكد شكري أهمية مواصلة تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين إزاء ملفات العلاقات الثنائية المختلفة والقضايا محل الاهتمام من الجانبين، والسعي لمواصلة تعزيز آفاقها بالشكل الذي يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين على كافة الأصعدة.

وشدد على الشراكة التاريخية القائمة على أُسس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة وتنمية العلاقات في كافة مناحيها السياسية والاقتصادية والثقافية.

التطورات على الساحة الدولية

وكذلك، تناول اللقاء قضايا حقوق الانسان ومنظورهما إزاءها، حيث أوضح شكري أهمية التناول من منظور شامل ومراعاة خصوصية المجتمعات، والتعاون على أساس الاحترام المتبادل لتعزيز القدرات.

وأعرب شكري وبلينكن عن التطلع للاستمرار في الدفع قدمًا بمختلف ملفات التعاون التي تحظى باهتمام مصر والولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة.

وشهدت المشاورات نقاشًا حول آخر التطورات على الساحتين الدولية والإقليمية، واتفاقًا حول مواصلة العمل والتنسيق المشترك من أجل مواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة، والحد من الآثار السلبية للأزمات التي يشهدها المحيطان الإقليمي والدولي وتبعاتها المتنامية.

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