الأربعاء 13 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

حفل الفنان على الحجار على خشبة مسرح «النافورة» غدًا

علي الحجار
علي الحجار

يشهد مسرح النافورة، بدار الأوبرا، حفل الفنان علي الحجار، يوم الجمعة القادم، في تمام التاسعة والنصف.

عاد الفنان علي الحجار لتسجيل أغاني التترات بغناء تتر مسلسل "جزيرة غمام".

مسلسل جزيرة غمام

مسلسل "جزيرة غمام" تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة طارق لطفى، مى عزالدين، فتحى عبدالوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، عبدالعزيز مخيون، محمد جمعة، هبة عبدالغنى وظهور خاص للفنانة وفاء عامر، وتدور أحداث العمل في حقبة تاريخية بالعشرينيات أي قبل 100 عام من الآن، وأحداث اجتماعية مصرية قبل 100 عام من الآن.

وكانت منصة  watch it الرقمية، طرحت البرومو الأول للمسلسل، وكشف عن طبيعة الأحداث التى تدور فى إطار صعيدى فى إحدى الجزر، ويتناول الصراعات بين الإخوة والعديد من الحكايات فى إطار تشويقى مثير.

علي الحجار مسرح النافورة مي عزالدين فتحي عبدالوهاب طارق لطفي حسين المنباوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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