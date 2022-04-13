الأربعاء 13 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بسبب أحداث السنغال.. مصر تستضيف مؤتمرًا عالميًا لأمن وسلامة الملاعب

أشرف صبحي
أشرف صبحي

باعتبار مصر عاصمة إفريقيا في كرة القدم.. عُقد اليوم الأربعاء اجتماع موسع بمقر وزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، وجمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري وفيرون موسينجو سكرتير عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والدكتور كريستيان مسئول الأمن وسلامة الملاعب بالاتحاد الإفريقي ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم المصري،  من أجل التنسيق لاستضافة مصر لمؤتمر دولي عالمي في أكتوبر المقبل.
يهدف المؤتمر للحديث عن الأمن وسلامة الملاعب بعد الأحداث التي شهدتها مباراة مصر والسنغال فى تصفيات كأس العالم 2022،  وتقديم  الاتحاد المصري  لكرة القدم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الإفريقي "كاف"، يطالب فيها بإعادة المباراة بجانب تقديم ملف عن أعمال الشغب والأحداث التي شهدتها المباراة.
وجاء الاستقرار على استضافة مصر للمؤتمر الدولي بعد التنظيم الرائع لمباراة مصر والسنغال الأولى التي أقيمت يوم 25 مارس الماضي في استاد القاهرة الدولي، وخروج المباراة بشكل مبهر تحدث عنه مسئولو الاتحاد الإفريقي وتأكيدهم أن مصر دائمًا بلد الأمن والأمان، والملاذ الآمن للمحافل الدولية والمباريات الكبرى، إضافة إلى رغبة الجميع في الاستفادة من خبرة مصر في التعامل الأمني في الملاعب وكرة القدم على وجه التحديد، والتأكيد أن مصر عاصمة إفريقيا في كرة القدم.
ويشهد المؤتمر الدولي حضور وزراء الرياضة من دول إفريقيا  الـ54 ووزراء داخلية الدول الإفريقية أو من يمثلهم ومسئولى الأمن في اتحادات كرة القدم الإفريقية والمديرين التنفيذين للاتحادات الإفريقية من أجل مناقشة ملف الأمن وسلامة الملاعب في إفريقيا.

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