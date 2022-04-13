IEA: ارتفاع إنتاج النفط والغاز بدول التعاون الاقتصادي 1.4%

تظهر إحصاءات النفط الشهرية الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية إنتاج النفط لجميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والواردات، والصادرات، ومخرجات المصافي، وصافي التسليم لفئات المنتجات الرئيسية لجميع مناطق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

يتضمن المنشور أيضًا إجمالي مستويات مخزون النفط وتغييرات المخزون لفئات المنتجات الرئيسية لجميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

يظهر أحدث تقرير لإحصاءات النفط الشهرية لوكالة الطاقة الدولية بما في ذلك بيانات يناير 2022 أنه بالنسبة لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ارتفع إجمالي إنتاج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي ومواد التكرير بنسبة 1.4٪ في يناير 2022 مقارنة بشهر يناير 2021.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة في إحصائها، إن إجمالي إنتاج المصفاة نما من إجمالي المنتجات بنسبة 7.7٪ على أساس سنوي، كما نما صافي عمليات التسليم لإجمالي المنتجات في يناير 2022 مقارنة بشهر يناير 2021 (+ 7.4٪ على أساس سنوي).

ارتفعت مستويات مخزون النفط على الأراضي الوطنية بمقدار 865 كيلو طن في يناير 2022 مقارنة بمستويات المخزون النهائي في ديسمبر 2021 وأغلقت عند 493.6 مليون طن متري.