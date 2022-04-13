الأربعاء 13 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

IEA: ارتفاع إنتاج النفط والغاز بدول التعاون الاقتصادي 1.4%

الوكالة الدولية للطاقة
الوكالة الدولية للطاقة

تظهر إحصاءات النفط الشهرية الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية إنتاج النفط لجميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والواردات، والصادرات، ومخرجات المصافي، وصافي التسليم لفئات المنتجات الرئيسية لجميع مناطق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

يتضمن المنشور أيضًا إجمالي مستويات مخزون النفط وتغييرات المخزون لفئات المنتجات الرئيسية لجميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

يظهر أحدث تقرير لإحصاءات النفط الشهرية لوكالة الطاقة الدولية بما في ذلك بيانات يناير 2022 أنه بالنسبة لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ارتفع إجمالي إنتاج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي ومواد التكرير بنسبة 1.4٪ في يناير 2022 مقارنة بشهر يناير 2021.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة في إحصائها، إن إجمالي إنتاج المصفاة نما من إجمالي المنتجات بنسبة 7.7٪ على أساس سنوي، كما نما صافي عمليات التسليم لإجمالي المنتجات في يناير 2022 مقارنة بشهر يناير 2021 (+ 7.4٪ على أساس سنوي).

ارتفعت مستويات مخزون النفط على الأراضي الوطنية بمقدار 865 كيلو طن في يناير 2022 مقارنة بمستويات المخزون النهائي في ديسمبر 2021 وأغلقت عند 493.6 مليون طن متري.

رئيس التحرير

وائل لطفي

خيرت وحازم.. مخبر وإرهابى تحت الطلب

الأكثر قراءة

رغم قرار سحبه من الأسواق.. «الدستور» ترصد حجم مبيعات «الإندومى» بالمحال

هيئة سلامة الغذاء: سحب جميع أكياس الإندومى من الأسواق

بسبب أحداث السنغال.. مصر تستضيف مؤتمرًا عالميًا لأمن وسلامة الملاعب

محافظة القاهرة تغلق كشري التحرير فرع شرق مدينة نصر (صور)

النيابة تكشف تفاصيل تحقيقات حادث ميكروباص أبوسمبل السياحى

«السيسي» يوجه بتقديم كافة أوجه الدعم لمصابي وأسر ضحايا «أتوبيس أسوان»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس ثروت ثابت

كيف يمكن أن تكون الحياة أفضل؟

مدحت بشاى

احتفالًا بعيد ميلاد ابن رشد

عبد الرحيم طايع

جمعيات خيرية لتعذيب المواطنين!

د. القس صفوت البياضى

على الدول العظمي إغاثة الدول الفقيرة حتى يعم السلام والأمن كوكب الأرض

جلال حمام

مصر التي فيها.. كل حاجة حلوة

محمد المعتصم

عالم إعلانات إعلانات

إبراهيم داود

مع الأستاذ حجازى ومختاراته

رغدة السعيد

كيف تستغل الصيام لتصبح الشخص الذى تتمناه؟

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين قتل الاحتلال مستشارًا قانونيًا لهيئة مكافحة الجدار والاستيطان

حاخام «الأشكناز» الأكبر في إسرائيل: اليهود مُحرم عليهم الوجود في الحرم القدسي

إصابات واعتقالات خلال اقتحام قوات إسرائيلية لنابلس