رئيس الوزراء يجتمع مع كبار مصنعى الحديد والصلب والأسمنت

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعا مع كبار مصنعى الحديد والصلب والأسمنت.



وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مراسم التوقيع على اتفاق إطاري للتعاون في مجال الغاز الطبيعي وتصديره، بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وشركة "إينى" الإيطالية، وحضر مراسم التوقيع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني".



ويأتي توقيع الاتفاق في إطار الشراكات الاستراتيجية بين مصر وإيطاليا في العديد من المجالات لاسيما مجال الطاقة، حيث تعد شركة "إينى" شريكاً استراتيجياً لقطاع البترول، واتصالاً بالأهمية التي توليها مصر للتحول الطاقى والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وجهودها للتحول إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة.