الأربعاء 13 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بعد دقائق من نشره.. حى شرق مدينة نصر يحذف منشور «إغلاق كشرى التحرير»

حي شرق مدينة نصر
حي شرق مدينة نصر يحذف بيان غلق كشري التحرير

تراجع حي شرق مدينة نصر عن أحد منشوراته الخاصة بتشميع وغلق كشري “التحرير” بصفحة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وحذف الحي "البيان" بعدما أعلن خلاله غلق وتشميع محل كشرى “التحرير” بالعنوان ٧ شارع عباس العقاد لإدارته دون ترخيص.

وأشار خلاله حي شرق مدينة نصر إلى أن أعمال الغلق جاءت في إطار تكثيف الجهود اليومية المبذولة لغلق المحلات التجارية المخالفة.

وكان حالة من الجدل أثارها منشور لسيدة قبطية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه إنها مُنعت من تناول وجبة طعام داخل أحد فروع محلات "الكشري" الشهيرة، وكان بصحبتها طفلتها.

وقالت السيدة عبر منشورها على “فيسبوك”، إن أحد فروع مطعم كشري "التحرير" بمنطقة سراي القبة بالقاهرة رفض السماح لها بتناول وجبة طعام هي وابنتها داخل الفرع، بحجة أنه لا يتم تقديم الطعام سوي بعد موعد الإفطار.

وأصدرت إدارة المطعم بيانًا حول الواقعة، مُعتذرًة عما بدر من موظفيها، واعتبرته تصرفًا فرديًا من أحد العاملين لا يعبر عن طريقة العمل داخل المطعم.

«الدستور»" انتقل إلى فرع المطعم المذكور بـ"سراى القبة"، لسماع شهادات العاملين بالمطعم، إلا أنهم رفضوا التعليق على الواقعة.

مدير فرع مطعم كشري "التحرير" بسراى القبة، قال لـ«الدستور»، إن إدارة المطعم أصدرت تعليمات بالامتناع عن الحديث حول الواقعة.

وروى تفاصيل الواقعة قائلًا إن المطعم لم يمتنع عن تقديم الطعام للسيدة التي جاءت إلى الفرع بصحبة طفلتها، بل إنهم فتحوا لها الباب وسمحوا لها بالدخول، على الرغم من أنه كان وقت الاستعداد لموعد الإفطار.. مضيفا: "وطلبنا منها بمنتهى اللطف والأدب أننا لسه مفتحناش وبالفعل هي مشيت بمنتهى الهدوء ومحصلش خناق ولا مشاكل".

وتابع: “فروع المطعم والمحال المجاورة تقوم بفتح أبوابها خلال ساعة الإفطار، وهذا نظام يجري على كافة الفروع وتعليمات يلتزم بها الجميع”.

وردت إدارة «كشري التحرير»، مساء أمس الإثنين، على اتهامها بمنع قبطية وطفلتها من تناول الطعام قبل أذان المغرب.

وقالت الإدارة في بيان رسمي: «العميلة المحترمة شرفتنا في فرع سراي القبة الساعة ٥:٥٠م لطلب أوردر تيك أواي ودفعت الحساب للكاشير واستلمت الأوردر والأوردر تيك أواي».

وأضافت: «الأوردر التيك أواي غير مسموح بتناوله داخل الصالة.العميلة لم تجلس داخل الصالة؛ لأنها مغلقة في هذا الوقت، ولم يتم منع العميلة أو الطفلة وإذا حدث غير ذلك فهو خطأ فرد وليس منظومة، وسوف تتم معاقبة المخطئ على الخطأ المرتكب».

وأكدت أنه تم التواصل مع العميلة اليوم وتوضيح سوء الفهم وتقبلت الاعتذار، ولا علاقة لهذا الأمر بكل الادعاءات التي تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكملت: «نحن نكن كل الاحترام لكل العملاء ولا يجوز التفرقة بين أي عميل فكلنا إخوة ولانعرف هذه النبرة الدخيلة علينا ولم يعهدها أحد علينا طوال 60 عامًا".

IMG-20220413-WA0032
IMG-20220413-WA0032
تراجع حي شرق مدينة نصر كشري التحرير غلق كشري التحرير محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

خيرت وحازم.. مخبر وإرهابى تحت الطلب

الأكثر قراءة

رغم قرار سحبه من الأسواق.. «الدستور» ترصد حجم مبيعات «الإندومى» بالمحال

النيابة تكشف تفاصيل تحقيقات حادث ميكروباص أبوسمبل السياحى

محافظة القاهرة تغلق كشري التحرير فرع شرق مدينة نصر (صور)

هيئة سلامة الغذاء: سحب جميع أكياس الإندومى من الأسواق

«السيسي» يوجه بتقديم كافة أوجه الدعم لمصابي وأسر ضحايا «أتوبيس أسوان»

مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2022.. وتفاصيل تطبيق الحد الأدني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس ثروت ثابت

كيف يمكن أن تكون الحياة أفضل؟

مدحت بشاى

احتفالًا بعيد ميلاد ابن رشد

عبد الرحيم طايع

جمعيات خيرية لتعذيب المواطنين!

د. القس صفوت البياضى

على الدول العظمي إغاثة الدول الفقيرة حتى يعم السلام والأمن كوكب الأرض

جلال حمام

مصر التي فيها.. كل حاجة حلوة

محمد المعتصم

عالم إعلانات إعلانات

إبراهيم داود

مع الأستاذ حجازى ومختاراته

رغدة السعيد

كيف تستغل الصيام لتصبح الشخص الذى تتمناه؟

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين قتل الاحتلال مستشارًا قانونيًا لهيئة مكافحة الجدار والاستيطان

حاخام «الأشكناز» الأكبر في إسرائيل: اليهود مُحرم عليهم الوجود في الحرم القدسي

إصابات واعتقالات خلال اقتحام قوات إسرائيلية لنابلس