«الأعلى للآثار»: قرارًا جديدًا بشأن حركة العمل بعد قلة الإصابات بكورونا

أصدر الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، قرارًا جديدًا بشأن حركة العمل بعد قلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الآونة الأخيرة.

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في قراره والذي حصل القاهرة 24 على نسخة منه، أنه نظرًا لما تعانيه الكثير من الإدارات والمناطق الأثرية والمتاحف بالمجلس الأعلى للآثار من عجز في أعداد العاملين في كثير من التخصصات خاصة في ظل بلوغ الكثير من العاملين للسن القانونية للمعاش، يتم إلغاء العمل بنظام التناوب على أن تعود حالة العمل للانتظام بكامل قوتها بكافة الدواوين والإدارات والمناطق الأثرية والمتاحف بالمجلس الأعلى للآثار.

وشدد وزيري على كافة العاملين الالتزام بمواعيد العمل الرسمية المقررة مع عدم الإخلال بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالمجلس، وكذا عدم الإخلال بالإجازات الخاصة بالمصابين بفيروس كورونا أو المخالطين حال ثبوت الإصابة من خلال تقرير رسمي من القومسيون الطبي.

