السيادي السوداني يطّلع على قضايا وهموم السودانيين بدول المهجر

التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالباقي عبدالقادر الزبير بالقصر الجمهوري اليوم، مكين حامد تيراب، الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج.

وبحث اللقاء عدداً من المشاكل والقضايا التي تواجه السودانيين بدول المجهر، وإيجاد السبل الكفيلة لمعالجتها.

وقال "مكين"، في تصريح صحفي، إن اللقاء تطرق إلى هموم السودانيين العاملين بدول المهجر والمتمثلة في الإسكان، التعليم، والصحة والاستثمار، والضمان الاجتماعي والخدمات الخاصة بالقنصليات على مستوى دول المهجر.

وأضاف أن عضو مجلس السيادة السوداني، أكد إهتماهه بقضايا السودانيين بدول المجهر، والعمل على معالجتها وطرحها خلال اجتماعات مجلس السيادة والاجتماع المشترك لمجلس الوزراء.

وقال إنه اطلع عضو مجلس السيادة السوداني، على الرؤية الإستراتيجية الخاصة لجهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج، لمعالجة قضايا وهموم المغتربين لإعادة الثقة بين المهاجر والحكومة.

وأوضح أن اللقاء شدد على أهمية المضي قدماً في تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لجهاز السودانيين العاملين بالخارج بالسرعة المطلوبة، معبراً عن تقديره للجهود الكبيرة التي ظلت تبذلها الحكومة لإيجاد المعالجات اللازمة لقضايا ومشاكل السودانيين في دول المجهر.

وأشار "مكين" إلى أنه تم إنجاز مشروع مفوضية المهاجرين السودانيين، لافتاً إلى أن الخطط والبرامج الموضوعة تسير في الإتجاه الإيجابي رغم التحديات السياسية والاقتصادية التى تمر بها البلاد ، وقال “يجب علينا العمل جميعا من أجل وطن يسع الجميع”.