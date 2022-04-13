الأربعاء 13 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحبس سنة لتاجر بتهمة اختراق حساب طالبة على «الفيسبوك»

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة تاجر ألبان، بالحبس سنة بتهمة اختراق حساب طالبة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وإرسال رسائل إباحية لها، بقرية التلين مركز منيا القمح.

وكانت شرطة الإدارة العامة للتكنولوجيا بوزارة الداخلية، قد توصلت إلى قيام تاجر ألبان مقيم قرية التلين، باختراق حساب طالبة جامعية وإرسال رسائل إباحية منه للفتيات.

كان قد  تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور منيا القمح، يفيد بلاغًا "ج م " 20 سنة طالبة بكلية دراسات إسلامية، تفيد قيام "أ. م " 47 سنة تاجر ألبان باختراق حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وسرقة صورها الشخصية، وإنشاء حسابات على الفيس بوك بصورها، وإرسال رسائل إباحية من الحسابات الوهمية للشباب، مما تسبب ذلك في دخول المجني عليها في حالة نفسية سيئة، فضلا عن رغبتها فى عدم الذهاب للجامعة من كثرة المضايقات التي تتعرض لها نتيجة اختراق حسابها وإرسال رسائل إباحية منه، وتقديمها عدد من المحاضر ضد المتهم.

وكانت نيابة منيا القمح بإشراف المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية قد وجهت للمتهم بعد القبض عليه بتهمة التحرش اللفظي، عن طريق اختراق الحساب الشخصي للمجني عليها، وإرسال رسائل إباحية، وإحالته للمحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الزقازيق تاجر ألبان الحبس سنة اختراق حساب طالبة

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وائل لطفي

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