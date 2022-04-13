الأربعاء 13 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطلين بحوزتهما 65 طربة حشيش بالإسكندرية

ارشيفية
ارشيفية

قررت النيابة العامة نيابة بالمنتزه ثالث، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 65 طربة لمخدر الحشيش بقصد الاتجار به، كما طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

كان قد تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة المنتزه أول، بالاتجار فى المواد المخدرة مُتخذان من دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقى القبض عليهما وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 65 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6,500 كيلو جرام، ومبلغ مالى وسلاح أبيض "مطواة" و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائهما، تم تحرير المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

النيابة حبس عاطلين 65 طربة لمخدر الحشيش الاتجار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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