سوهاج تناقش إزالة معوقات مشروعات «حياة كريمة»

عقد أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا مع أعضاء وحدة حياة كريمة بديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية للسبعة مراكز المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"؛ لبحث عدد من الموضوعات الخاصة بالمبادرة، والوقوف على آخر المستجدات، بحضور شريف أبوسحلي منسق عام وحدة "حياة كريمة" بالمحافظة، ونواب رؤساء مراكز ومدن "طما، المراغة، ساقلتة، دار السلام، البلينا، جرجا، المنشاة".



وأكد نائب المحافظ خلال الاجتماع على أهمية تنفيذ توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالمتابعة اليومية لجميع مشروعات المبادرة؛ للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أية معوقات، وتحديث البيانات بكل دقة، والتواصل والتنسيق المستمر بين الوحدات المركزية لحياة كريمة، والوحدة الرئيسية بديوان عام المحافظة.

واستعرض الاجتماع موقف تخصيص قطع الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات الخدمية والتنموية لخدمة المواطن السوهاجي، وفقا للاشتراطات والمعايير المطلوبة، حيث تم الانتهاء من توفير أكثر من 600 قطعة أرض ما بين أراضي أملاك دولة وتبرعات أهالي؛ لإقامة المشروعات في مختلف القطاعات.

وتناول الاجتماع أيضا مناقشة ضرورة التوثيق الإعلامي لكافة الأعمال التي تم إنجازها في كل مركز، وكذلك تشكيل مجموعات عمل لمتابعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية، حفاظا على سلامة المواطنين، والعاملين بالمشروعات، وزيارة المواقع على الطبيعة، وعرض تقرير أسبوعي.

فيما أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء وحدة مرور دار السلام بمنطقة " عرب الصبحة"، ويأتي ذلك في إطار خطة محافظة سوهاج لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين والتيسير عليهم، بتكلفة 4 مليون و850 ألف جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمركز.

ومن جانبه أوضح محمد فقير القائم بعمل رئيس مركز ومدينة دار السلام أنه تم بدء أعمال الحفر تمهيدا لإنشاء القواعد الخرسانية على مساحة 9000 متر مربع، مشيرا إلى أهمية وحدة المرور في توفير الخدمة لأهالي مركز دار السلام بالكامل والتسهيل عليهم، وتوفير الوقت والجهد، وعدم الحاجة إلى الانتقال إلى أماكن أبعد لتلقي الخدمة .

ووجه محافظ سوهاج مسئولي الوحدة المحلية بالمتابعة المستمرة لتنفيذ المشروع، وإزالة أية معوقات، والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء منه، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ، لافتا إلى أن المحافظة لا تألو جهدا في سبيل تحقيق مطالب المواطنين، وتوفير الخدمات الأساسية اللازمة لهم.