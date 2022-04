«حان وقت المعرفة».. هل يجب الوثوق في منتجات التجميل إلى الأبد؟

يحرص الكثيرين على استخدام العديد من منتجات التجميل دون التعمق في معرفة مكوناتها، ومدى مصداقية الشركات التي تقوم بالترويج لمثل هذه المنتجات، وفي سلسلة وثائقية جديدة صادمة ، يتم دفع عالم مستحضرات التجميل شديد الخطورة وغير المنظم إلى دائرة الضوء، وهذا بحسب ما نشرته صحيفة "الجارديان".

استعانت "الجارديان"، بتجربة فتاة كانت تمتلك شعرًا ناعمًا، لكنها كانت مهووسة بطريقة الشعر الكيرلي وترغب في الحصول على نفس الشكل، ومن أجل ذلك تتبعت منتجات شركات بعينها، لمدة خمس لست سنوات، لكنها اكتشفت المفاجأة عندما بدأ شعرها في التساقط، بل وامتد التأثير إلى صحتها بشكل عام، وعلى الرغم من أنها تلقت العديد من الرسائل المباشرة القلق من المتابعين الذين عانوا من تلف مماثل في الشعر ، إلا أنها لم تنضم إلى مجموعة الأشخاص الذين أكدوا خطورة هذه المنتجات.

في وقت لاحق من ذلك الصيف حتى اعترفت بأن الجاني قد يكون منتجات شعرها المفضلة، هذه المجموعة التي كانت مخصصة بالفعل لتلف الشعر وتساقط الشعر لكنها عملت على إسقاط الشعر وليس حمايته.

"أنت لست مجنونًا أو وحيدًا".. كان هذا هو عنوان الحملة التي بدأها مصفف الشعر ستيفاني ميرو في أورلاندو ، وكان يضم 3000 عضو في ذلك الوقت تعرضوا جميعًا لضرر مماثل نسبوه إلى نفس شركة التجميل، وتضم المجموعة الآن ما يقرب من 60 ألف عضو.

قرأت الفتاة المنشورات وبكيت تقديراً ورعبًا ، وكتبت إنه "على الرغم من أن الأمر استغرق مني بضعة أشهر حتى الآن، لأنني كنت لا أزال في حالة إنكار" ، كما قالت لصحيفة الجارديان. شعرت كما لو أنها كانت على علاقة طويلة الأمد مع العلامة التجارية. قالت: "من الصعب فهم الخيانة". "لماذا تؤذيني؟ من المفترض أن تكون عكس ذلك تمامًا ".

تجربة الفتاة التي تدعى مالك مع شركة التجميل، هي إحدى القصص التحذيرية في Not So Pretty ، وهي سلسلة وثائقية جديدة على HBO Max من صانعي الأفلام الاستقصائيين آمي زيرينج وكيربي ديك ، المعروفين بمستندات الاعتداء الجنسي On the Record و Allen v Farrow ، حول المواد الكيميائية السامة في صناعة التجميل والتراخي في التنظيم ، وانعدام الرقابة وضغوط الشركات التي تسمح بالتعرض الروتيني للمستهلك للمواد الخطرة، والمسلسل ، رواه الممثل كيكي بالمر ، ويتألف من أربع حلقات موجزة لكنها مترامية الأطراف نصف ساعة حول جوانب مختلفة من صناعة التجميل التي تقدر بمليارات الدولارات.

تتضمن حلقة الشعر "مالك" و"ميرو" وآخرين يعانون من تلف الشعر ويعتقدون أنه مرتبط بنفس الشركة، بالإضافة إلى مسح لمعايير الجمال الأوروبية والتمييز الذي غذى تسويق منتجات تمليس الشعر الخطيرة للنساء السود لعقود، تستكشف الأظافر المخاطر الصحية الجسيمة التي يواجهها موظفو الصالون، وهم في الغالب مهاجرون وملونون.

تقوم العناية بالبشرة بفحص المنتجات والتعبئة البلاستيكية التي تحتوي على مركبات PFAS و AKA "المواد الكيميائية للأبد" المرتبطة بالسرطان والعيوب الخلقية وأمراض الكبد وأمراض الغدة الدرقية وانخفاض المناعة واضطراب الهرمونات ومشاكل صحية أخرى.

يغطي المكياج مخاوف مماثلة في مستحضرات التجميل، مع التركيز بشكل خاص على الأدلة على ذلك عرفت شركة متخصصة في منتجات الأطفال، أن بودرة الأطفال التي تحتوي على التلك تحتوي على مادة الأسبستوس منذ منتصف السبعينيات والشركة، التي واجهت آلاف الدعاوى القضائية ، سحبت المنتج في أمريكا الشمالية في عام 2020.