الأربعاء 13 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السفير الكويتي: عودة السفراء إلى لبنان مؤشر على نجاح المبادرة الكويتية

عبد العال القناعي
عبد العال القناعي

أكد السفير الكويتي في بيروت، عبدالعال القناعي، اليوم الأربعاء، أن عودة السفراء إلى لبنان مؤشر على نجاح المبادرة الكويتية.

وقال القناعي، في تصريحٍ بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم: "تشرفتُ اليوم وبعد عودتي، بلقاء دولة الرئيس نجيب ميقاتي وتباحث معه في العلاقات الثنائية والشؤون التي تهم البلدين الشقيقين، وأعربتُ له عن تمنيات القيادة السياسية في الكويت ووزير الخارجية بأفضل العلاقات مع لبنان وبمستقبل مشرق وبأفضل الأوضاع مع لبنان الشقيق".

وبشأن استكمال المبادرة الكويتية من خلال البدء بعودة العلاقات الدبلوماسية، قال السفير الكويتي، إن "عودة العلاقات الدبلوماسية وعودة السفراء هي مؤشر على نجاح هذه المبادرة، وعلى أن الطرفين في لبنان وفي الخليج قد توصلا إلى اتفاق مشترك بأن التاريخ والمصير اللذين يجمعهما هو أبدى وأعلى وأهم من كل شيء".

وتمنى القناعي "أن يكون ما حدث غيمة عابرة"، مشيرًا إلى أن عودة السفراء سيؤدي  إلى مزيد من التقارب والتعاون لما فيه مصلحة  البلدين.

وأضاف: "سنرى هذا البلد بحال أفضل ومستقبل أفضل، آملين بأن تزول هذه الضائقة أو المشاكل التي يمر بها البلد الشقيق".

من جهته، جدّد ميقاتي "تأكيد متانة العلاقات بين لبنان والكويت"، شاكرًا دولة  الكويت، أميرًا وحكومةً، على وقوفها الدائم إلى جانب لبنان، ومساعيها وجهودها لعودة العلاقات اللبنانية- الخليجية إلى صفائها وحيويتها.

عبد العال القناعي

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