الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يعلن عن 8 مرشحين لمجلس وزرائه

أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون سيوك-يول اختار النائب البرلماني بارك جين، وهو سياسي مخضرم على دراية جيدة بالعلاقات مع الولايات المتحدة، لمنصب وزير الخارجية.

ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية في كوريا الجنوبية، فقد أعلن يون عن 8 مرشحين لمجلس وزرائه، بما في ذلك اختياره المفاجئ لأقرب زملائه في النيابة العامة هان دونج هون لمنصب وزير العدل، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس معهد البحوث والتدريب القضائي.

كما رشح النائب كوون يونغ سيه، وهو نائب برلماني لأربع فترات عمل سفيرا لدى الصين بين عامي 2013 و2015، لمنصب وزير الوحدة. واختار كيم ديه-كي، التكنوقراط الاقتصادي، لمنصب رئيس مكتب السكرتارية الرئاسية.

وقال يون في مؤتمر صحفي شارك فيه المرشحون للمناصب الوزارية: "لقد قررت أنه أفضل شخص يشرف على الإدارة القضائية، ليس فقط من خلال تنفيذ القانون ولكن أيضا من خلال التخطيط للعمل في الإدارة القضائية والنيابة"، مضيفا: "هان يجيد اللغة الإنجليزية ولديه خبرة في الشؤون الدولية، مما يجعله الشخص المثالي لتنفيذ تعليماته للارتقاء بالنظام القضائي إلى المعايير الحديثة والعالمية".

وفي سياق متصل، قالت مصادر إن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية سونغ كيم، سيزور كوريا الجنوبية الأسبوع القادم لتنسيق السياسات قبل إطلاق الإدارة الجديدة للرئيس المنتخب يون سيوك-يول.

ومن المتوقع أن يصل كيم إلى سيئول يوم الاثنين، في زيارة تستمر لمدة 4 أيام لإجراء محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي نوه كيو-دوك، ومسؤولين آخرين في الإدارة الحالية والإدارة القادمة، كما سيزور نائبه جونغ باك سيئول خلال نفس الفترة.

وتأتي زيارة كيم وسط مخاوف من أن كوريا الشمالية قد تجري تجربة نووية في الذكرى السنوية لميلاد مؤسسها الراحل كيم إيل-سونغ يوم الجمعة، وأيضا تزامنا مع التدريبات العسكرية المشتركة السنوية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة التي ردت عليها كوريا الشمالية بغضب.

ومن المحتمل أن يناقش كيم الاستعدادات لقمة يون الأولى مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي لم يتم تحديد موعدها بعد، لكنها قد تتزامن مع زيارة محتملة لبايدن إلى اليابان في أواخر مايو.