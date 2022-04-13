بريطانيا تضيف 206 أشخاص جديدة على قائمة العقوبات ضد روسيا

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأربعاء، إضافة 206 أشخاص بارزة على قائمة عقوباتها المفروضة ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة التي تجريها في أوكرانيا.

ووفقًا لوثيقة محدثة نشرتها وزارة الخارجية على موقعها الإلكتروني، أفادت بأن "من بين المدرجين على القائمة مساعد الرئاسة الروسية أندريه فورسينكو، وماريا لافروفا، زوجة وزير الخارجية سيرجي لافروف، ورئيس شركة الطاقة الروسية العملاقة لوك أويل فاجيت أليكبيروف، والسياسي فيكتور ميدفيدشوك".

وتشمل العقوبات فرض حظر سفر وتجميد أصول ضد هذه الشخصيات الروسية البارزة.