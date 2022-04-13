غدا.. الحكم على أعضاء «خلية الوايلي» بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

تصدر الدائرة الرابعة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، غدا الخميس، الحكم على 3 متهمين من بينهم هارب فى اتهامهم بتكوين خلية إرهابية.

ويصدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وعماد الدرمللي.

كانت المحكمة في جلسة سابقة قد أمرت بتشكيل لجنة ثلاثية من الأزهر والأوقاف والإفتاء لفحص الكتب المضبوطة مع المتهمين.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية رقم 1091 لسنة 2020 أمن دولة الويلى، والمقيدة رقم 144 أمن دولة عليا، للمتهمين الاول مدحت البيك، الحركى سامح "مهندس"، والثانى معتز على السيد، حركى أمير، مهندس، والثالث أسامة محمد عيسى، "هارب"تهم الانضمام لجماعة إرهابية.