الأربعاء 13 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس عصابة سرقت مواطن بالإكراه في مدينة نصر

عصابة
عصابة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأربعاء، حبس 3 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة مواطن بالإكراه تحت تهديد السلاح.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بأنه حال سيره بمنطقة الحى العاشر، فوجئ بقيام 3 أشخاص “أدلى بأوصافهم التقريبية" باستيقافه وتهديده باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزة أحدهم واستولوا منه على هاتفه المحمول، مبلغ مالى كرها عنه و لاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، لهما معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطهم وبحوزتهم فرد خرطوش، طلقتان من ذات العيار، 2 سلاح أبيض "سكين ، نصل معدنى" - الهاتف المحمول المستولى عليه.

وبمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام السلاح الأبيض "سكين" المضبوط بحوزتهم وأقروا بحيازتهم للسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهم.

باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان والهاتف واتهمهما بسرقته بالإكراه.

كما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين كرهاً عنهم تحت تهديد الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهم واعترفوا بارتكاب واقعتي سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه فى إحدى الوقائع بمسكن أحد المتهمين.

وأضافوا بتصرفهم فى هاتف آخر بالبيع لأحد الأشخاص من متجري المواد المخدرة مقابل تحصلهم على مخدر الهيروين، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين واتهموهم بالسرقة وتم تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قاضي المعارضات محكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس 3 عاطلين 15 يوما سرقة مواطن تهديد السلاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

خيرت وحازم.. مخبر وإرهابى تحت الطلب

الأكثر قراءة

حقيقة تعديل القانون لضم أراضى «الإصلاح الزراعى» لملكية جهات حكومية

مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2022.. وتفاصيل تطبيق الحد الأدني

براعة الصانع المصرى.. «فوربس» تبرز قيمة تراث مصر الغنى بالفنون

وزير المالية يكشف حقيقة إلغاء المقررات التموينية للمنتفعين من «إحلال السيارات»

آخر التطورات بشأن حادث «الأتوبيس السياحى» فى أسوان (فيديو)

من النواحة إلى الإذاعة.. التاريخ السري لأشهر قارئات القرآن في الستينيات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

عالم إعلانات إعلانات

إبراهيم داود

مع الأستاذ حجازى ومختاراته

رغدة السعيد

كيف تستغل الصيام لتصبح الشخص الذى تتمناه؟

ماجد حبته

موسكو.. وارسو.. واشنطن

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

العقل الإرهابي.. وأغصان السماحة

حسين دعسة

هل شنت روسيا هجومًا بالأسلحة الكيماوية على ماريوبول الأوكرانية؟

كريم فرغلى

رحمة أحمد .. صفحة 2

لواء. محسن الفحام

جنود لم تروها

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين قتل الاحتلال مستشارًا قانونيًا لهيئة مكافحة الجدار والاستيطان

حاخام «الأشكناز» الأكبر في إسرائيل: اليهود مُحرم عليهم الوجود في الحرم القدسي

إصابات واعتقالات خلال اقتحام قوات إسرائيلية لنابلس