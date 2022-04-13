الأربعاء 13 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

كنائس المنيا تستكمل رياضاتها الروحية في الصوم الأربعيني الكبير

باسيليوس فوزي
باسيليوس فوزي

نظمت كنيسة القديسة تريزا بالحواصلية، التابعة لإيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، الرياضة الروحية، بمناسبة الصوم الأربعيني المقدس.

وقالت إيبارشية المنيا كل يوم، إنه جاء ذلك تحت رعاية نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، وبقيادة الأب أنجيليوس منير، الذي استهل أيام الرياضة الروحية بخدمة التسبيح، ثم خدمة الكلمة عدد من الآباء الكهنة ومنهم الأب نبيل عزيز الفرنسيسكاني، والأب يوسف غالي، والأب شربل وديع، الذي أعطى كلمة بعنوان "أنا الكرمة وأنتم الأغصان".

شارك أيضًا في خدمة الكلمة الأب الذي أعطى كلمة العظة بعنوان "دعوة مجانية لحضور وليمة سماوية"، كما تحدث القمص متى راجي حول "اللسان". 

واختتمت الرياضة الروحية بكلمة من الأب بولس نصيف الذي تحدث عن "إقامة ابنة يايرس".

كما ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، التقى  بمسئول هيئة الإغاثة الكاثوليكية CRS، وذلك بمقر المطرانية.

جاء ذلك في إطار حرص نيافة الأنبا باسيليوس على التعاون مع الهيئات الخارجية، لخدمة الإيبارشية. تضمن اللقاء دراسة ومناقشة سبل التعاون الحالي، بالإضافة إلى الحديث حول التعاون المشترك، لخدمة كنائس المنيا.

وايضا ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نّيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ترأس صلاة القداس الإلهي، وذلك بكنيسة أم المعونة الدائمة بسمالوط.

وجاء ذلك بحضور نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك. كان في استقبالهما القمص أنطونيوس نان، راعي الكنيسة، وشمامسة، وشعب الرعية المبارك

وأعطى الأنبا توما العظة حول "المولود أعمى"، ثم اختتم القداس بالصلاة والبركة الرسولية الختامية للحاضرين من صاحبي النّيافة.

الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص نيافة الأنبا باسيليوس على متابعة الأحوال الرعوية للكنيسة.

باسيليوس فوزي الانبا باسيليوس فوزي

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