مجلة أمريكية شهيرة تبرز جودة أنواع مفروشات القطن المصري

أبرزت مجلة "هاربرز بازار" الأمريكية الشهيرة المعنية بالموضة والأزياء والصناعات الإبداعية، جودة أنواع مفروشات القطن المصري، ونصحت باستخدامه خاصة عند شراء ملاءات ومفروشات السرير كونه يعد أفضل أنواع القطن من حيث الجودة والراحة والرفاهية بالإضافة إلى الشكل الأنيق.

وقالت المجلة عبر تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، إن القطن المصري يتصدر قمة الاختيارات التي تستخدم في صناعة ملايات وشراشف السرير وأكثرها رفاهية، فهو يضمن مفروشات ذات جودة عالية وشديدة النعومة بفضل أليافه الحريرية الطويلة، فضلا عن جمال لونه الأبيض الناصع، ونصحت باختيار المفروشات المصنوعة من أفضل أنواع القطن المصري، وهو القطن طويل التيلة الذي ينمو ويزرع في مصر حيث الطقس الدافئ الجاف.

وأضافت "القطن المصري هو المعيار الذهبي للمفروشات الكلاسيكية المريحة التي تعيش لمدة طويلة، فهو يسمح للجلد بالتنفس بدرجة عالية كما إنه يمتص العرق بشكل كبير، حيث أن نسيجه مساميًا يسمح بمرور الهواء، مما يساعد على الشعور بالراحة على مدار العام وبالبرودة في ليالي الصيف الحارة".

ونقلت المجلة عن إميلي أتوود، مؤسسة ماركة المفروشات الفاخرة Scooms، قولها "لا يكون القطن المصري أصليًا إلا إذا جاء من نبات Gossypium Barbadense، وهو نبات يزرع في مصر، ومعتمد بشكل كبير، حيث إن المناخ في مصر يتيح للألياف أن تنمو لفترة أطول، بحيث يمكن غزلها في خيوط رفيعة جدًا، ثم يتم انتقاؤها يدويًا مما يقلل من الضغط على الألياف، مما يساعد المنسوجات على البقاء مستقيمة وسليمة ، لذا فأن القطن المصري أقوى وأكثر مقاومة الإجهاد".

وتابعت "القطن المصري نسيجه أنعم وأكثر متانة من الأقطان الأخرى، جودة النسيج تعني أنه لا ينتج الكثير من الوبر، لذا يعتبر القطن المصري أكثر مقاومة للتكتل بعد الغسيل المتكرر، كما أنه يميل إلى أن يصبح أكثر ليونة بمرور الوقت، مما يجعل النوم فوق إحدى المفروشات المصنوعة منه أكثر راحة مع الاستخدام."