د أشرف صبحى يطلق اسم البطل البارالمبى الراحل "طارق وهدان" على صالة رفع الاثقال واسم المدربة الراحلة "آلاء حام على الصالة المغطاة بالمركز الأوليمبى

وزير الرياضة يشهد تدريب المنتخبات الوطنية بالمركز الأوليمبى بالمعادى

حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة -خلال تواجده بالمركز الأوليمبى بالمعادى- على حضور جانب من مران عدد من المنتخبات الوطنية المقام معسكرهم التدريبي بالمركز.

وزير الرياضة يشهد تدريب المنتخبات الوطنية بالمركز الأوليمبى بالمعادى

شملت زيارة الوزير حضور تدريب منتخبات "الجودو، رفع الأثقال، الجمباز، التايكوندو" بالصالات المغطاة بالمركز، فى تواجد الأجهزة الفنية الخاصة بكل منتخب، وعدد من قيادات الوزارة.

وزير الرياضة يشهد تدريب المنتخبات الوطنية بالمركز الأوليمبى بالمعادى

وقدم الدكتور أشرف صبحى خالص تعازيه إلى الجهاز الفنى للجودو واللاعبين واللاعبات فى وفاة المدربة "آلاء حامد" التى وافتها المنية خلال تواجدها بالمعسكر يوم الخميس الماضى، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمدها بواسع رحمته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

وزير الرياضة يشهد تدريب المنتخبات الوطنية بالمركز الأوليمبى بالمعادى

وفى هذا السياق، أطلق وزير الشباب والرياضة اسم الراحلة المدربة "آلاء حامد" على الصالة المغطاة بالمركز الأوليمبى، إضافة إلى اطلاق اسم على البطل البارالمبى الراحل طارق وهدان على صالة رفع الأثقال بالمركز، وذلك تكريماً لهما.

وزير الرياضة يشهد تدريب المنتخبات الوطنية بالمركز الأوليمبى بالمعادى

طالب وزير الشباب والرياضة لاعبى المنتخبات الوطنية بالتركيز التام فى معسكرهم التدريبي استعداداً للبطولات المقبلة، ومواصلة تحقيق الانجازات الرياضية خلال مشاركتهم فى مختلف المحافل فى ضوء الدعم الكبير الذى تقدمه القيادة السياسية للأبطال الرياضيين، واستكمالاً للانجازات التى تشهدها الرياضة المصرية الآونة الراهنة.

وزير الرياضة يشهد تدريب المنتخبات الوطنية بالمركز الأوليمبى بالمعادى

ووجه الوزير المعنيين بالمركز الأوليمبى بالمعادى بالاستمرار فى تهيئة الأجواء المحيطة باللاعبين أثناء تواجدهم بالمركز تنفيذاً لمعسكرهم التدريبي، والعمل على تلبية جميع احتياجاتهم بالتنسيق مع الأجهزة الإدارية للمنتخبات.

وزير الرياضة يشهد تدريب المنتخبات الوطنية بالمركز الأوليمبى بالمعادى

وزير الرياضة يشهد تدريب المنتخبات الوطنية بالمركز الأوليمبى بالمعادى

وزير الرياضة يشهد تدريب المنتخبات الوطنية بالمركز الأوليمبى بالمعادى

وزير الرياضة يشهد تدريب المنتخبات الوطنية بالمركز الأوليمبى بالمعادى

وزير الرياضة يشهد تدريب المنتخبات الوطنية بالمركز الأوليمبى بالمعادى

وزير الرياضة يشهد تدريب المنتخبات الوطنية بالمركز الأوليمبى بالمعادى

وزير الرياضة يشهد تدريب المنتخبات الوطنية بالمركز الأوليمبى بالمعادى

وزير الرياضة يشهد تدريب المنتخبات الوطنية بالمركز الأوليمبى بالمعادى

وزير الرياضة يشهد تدريب المنتخبات الوطنية بالمركز الأوليمبى بالمعادى

وزير الرياضة يشهد تدريب المنتخبات الوطنية بالمركز الأوليمبى بالمعادى

وزير الرياضة يشهد تدريب المنتخبات الوطنية بالمركز الأوليمبى بالمعادى

وزير الرياضة يشهد تدريب المنتخبات الوطنية بالمركز الأوليمبى بالمعادى

وزير الرياضة يشهد تدريب المنتخبات الوطنية بالمركز الأوليمبى بالمعادى

وزير الرياضة يشهد تدريب المنتخبات الوطنية بالمركز الأوليمبى بالمعادى