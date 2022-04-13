فلسطين تدين قتل الاحتلال مستشارًا قانونيًا لهيئة مكافحة الجدار والاستيطان

أدان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الأربعاء، الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، وأسفرت عن استشهاد محمد حسن عساف (34 عامًا)، وهو المُستشار القانوني في هيئة مكافحة الجدار والاستيطان.

وقال أشتية إن جنود الاحتلال يواصلون جرائم القتل من أجل القتل، برخصة ممنوحة من رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت، دون أدنى التفاتة للقوانين والأعراف الدولية.

وأضاف "كما كل الشهداء من الشيوخ والشباب والأطفال والنساء الذين قضوا برصاص تلك الرخصة المفتوحة على شهوة القتل قضى الشهيد عساف، الأب لثلاثة أطفال، برصاصة في الصدر خلال تواجده في مدينة نابلس صباح اليوم".

وحمل اشتية سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن الجرائم اليومية المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتقدم إلى والدي الشهيد وعائلته وأهالي قريته بأحر العزاء وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

يأتي هذا قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبوردينة، أن استمرار عمليات القتل اليومية لأبناء شعبنا بدم بارد، ومواصلة الاعتقالات والاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، والأوامر الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لجيش الاحتلال لإطلاق النار بلا قيود ضد الفلسطينيين، بالإضافة إلى استمرار انتهاك حرمة المقدسات، هي السبب الرئيسي للتصعيد والتوتر الذي تشهده المنطقة، الأمر الذي سيوصلنا إلى مفترق خطير سيخلق دوامة من العنف".

وأوضح أبوردينة أن التهديد باقتحام المسجد الأقصى المبارك لذبح القرابين من قبل المتطرفين اليهود بحماية شرطة الاحتلال، إلى جانب التهديد بنشر المزيد من قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، سيؤدي إلى تصعيد خطير لا يمكن السيطرة عليه، حسبما ذكرت وكالة الانباء "وفا".

وتابع أن الحل الوحيد لهذه الأزمات المتلاحقة هو بتحقيق السلام العادل القائم على قرارات الشرعية الدولية، وليس عبر سياسة العقاب الجماعي والاستيطان والقتل وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية التي لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد.