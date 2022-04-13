وزير الرياضة يشهد مؤتمر الإعلان عن استضافة مصر لاجتماعات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات

د.أشرف صبحى: استضافة اجتماعات "الوادا" تعد ترجمةً للتعاون المثمر مع مسئولى الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات … وتؤكد جهود الدولة المصرية فى مكافحة المنشطات فى المجال الرياضي

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر الإعلان عن استضافة مصر لاجتماعات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا" واجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للوكالة المقرر لهم خلال مايو المقبل.

حضر المؤتمر الدكتور حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو" ، وعدد من مسئولى المنظمة ، ومجموعة من قيادات الوزارة.

وزير الرياضة يشهد مؤتمر الإعلان عن استضافة مصر لاجتماعات الوكالة الدولية

فى كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة أن استضافة مصر لاجتماعات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا" تأتى ترجمةً للتعاون المثمر والتنسيق بين الوزارة والمنظمة المصرية لمكافحة المنشات والوكالة الدولية، ووضع خطوات علمية مدروسة لمواجهة المنشطات على أرض الواقع، مشيراً إلى تنظيم تلك الاجتماعات على أعلى مستوى على غرار البطولات والأحداث الدولية الكبرى التى تستضيفها مصر.

وزير الرياضة يشهد مؤتمر الإعلان عن استضافة مصر لاجتماعات الوكالة الدولية

تطرق الدكتور أشرف صبحى فى حديثه إلى توجه الدولة المصرية لمكافحة المنشطات فى المجال الرياضى، ودعم جهود المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات من أجل تحقيق تلك الرؤية من خلال نشر التوعية والكشف على اللاعبين ، إضافة إلى الاطلاع على كل ما هو جديد فى مجال مكافحة المنشطات بالتنسيق مع المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.

وزير الرياضة يشهد مؤتمر الإعلان عن استضافة مصر لاجتماعات الوكالة الدولية

من جانبه، كشف رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أنه لأول مرة مصر تستضيف هذه الاجتماعات، بفضل المجهودات التى بذلتها الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة، مقدماً الشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة على دوره المؤثر فى هذا الأمر، وتنسيقه مع رئيس المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.

وزير الرياضة يشهد مؤتمر الإعلان عن استضافة مصر لاجتماعات الوكالة الدولية

لفت الدكتور حازم خميس إلى ضرورة الوعى بخطورة المنشطات وآليات مواجهتها كونها تمثل خطراً شديداً على الرياضيين، وتؤدى إلى حرمان اللاعبين وربما الدول من ممارسة الرياضة، مشيراً إلى أهمية تكاتف الجميع لمكافحة ومنع تعاطى المنشطات.

وفى هذا السياق، أوضح أن المعمل المصري سيحقق لمصر طفرة نوعية كبيرة في مجال مكافحة المنشطات، وأن وزارة الشباب والرياضة خصصت ميزانية للقيام بكمية تحاليل غير مسبوقة في مصر ضمن خطة مكافحة المنشطات، ولأول مرة تم تعريب قائمة المحظورات المتعلقة بالمنشطات في المنطقة العربية من أجل مزيد من الوعى حول هذا الخطر.

وزير الرياضة يشهد مؤتمر الإعلان عن استضافة مصر لاجتماعات الوكالة الدولية

يذكر أن اجتماعات" الوادا" تستهدف نشر التوعية بمخاطر المنشطات علي الرياضيين، وتعزيز منع ومكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة بهدف القضاء عليها لحماية الحق الأساسي للرياضيين في المشاركة في رياضة خالية من المنشطات، بالإضافة إلى مناقشة الخطة الاستراتيجية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات والضوابط الخاصة بالبطولات والهيئات الرياضية والعقوبات والإجراءات المتخذة على مستوى العالم لمكافحة المنشطات.