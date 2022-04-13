الأربعاء 13 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يترأس اجتماعًا لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة «حياة كريمة»

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعًا لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري والوقوف على آخر تطورات العمل ومعدلات الأداء بتلك المشروعات، فضلاً عن مناقشة المعوقات وأي ملاحظات حتى يتم تلافيها على الفور ووضع حلول عاجلة لها.

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جاء ذلك بحضور الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط ، ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، والمهندس محمد فوزي النشار رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد والمهندس عمر سيف النصر مدير عام الري بأسيوط والمهندس عبد الناصر معروف رئيس قطاع محطة كهرباء غرب أسيوط ، والمهندس محمد عادل مدير مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجهاز تعمير الوادي الجديد ، والمهندس صابر عبدالرؤوف تنفيذ المشروعات بالهيئة والدكتورة ايمان علي مسئول مشروعات حياة كريمة بمديرية الصحة ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وأحمد شوقي مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة.

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وأكد محافظ أسيوط على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير  ظروف معيشية أفضل للمواطنين والعمل على تغيير واقع حياتهم على نحو أفضل وأشمل وإحداث تغيير جوهري في حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر إحتياجاً وهو ما يظهر جلياً في تنفيذه للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري.

وأوضح محافظ أسيوط إلى متابعته الدورية لتنفيذ تلك المشروعات بالقرى والنجوع والمراكز من خلال جولاته الميدانية بالقرى والمراكز أو تكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والقرى بالمرور للاطمئنان على مراحل التنفيذ أو عن طريق عقد الاجتماعات مع مسئولي القطاعات المختلفة.

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 وتذليل كافة العقبات لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن ووفقاً للمواصفات الفنية والمعايير المقررة تنفيذاً لتعليمات تحقيقاً لاستراتيجية مصر 2030 وتنفيذاً لخطط التنمية المستدامة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية المشروعات الجاري تنفيذها في القطاعات الخدمية المختلفة كالصحة والصرف الصحى ومياه الشرب والأبنية التعليمية والتضامن الاجتماعي "مراكز تنمية الأسرة" والكهرباء والري والمجمعات السكنية والشباب والرياضة والتي تصل تكلفتها 24مليار جنيه موضحاً إنه جاري إنشاء مشروعات في قطاع الإسعاف 39 وحدة إسعاف بتكلفة 104 مليون جنيه ، والصحة 120 وحدة صحية بتكلفة مليار و 615 مليون جنيه فضلاً عن التضامن الاجتماعى 32 مشروع بتكلفة 151 مليون جنيه بالإضافة إلى مشروعات الصرف الصحي 131 مشروع بتكلفة 12 مليار و860 مليون جنيه ، ومياه الشرب 236 مشروع  بتكلفة 2 مليار و 413 مليون جنيه ، ومجمعات الخدمية 35 مشروع بتكلفة 349 مليون جنيه والشباب والرياضة 85 مشروع بـ 362 مليون جنيه والمجمعات الزراعية بـ35 مشروع و185 مليون جنيه والكباري والمشايات 173 مشروع بتكلفة تصل إلى 253مليون جنيه بالاضافة إلى قطاع الكهرباء بـ35 مشروع بتكلفة تصل إلى 3 مليار و 921 مليون جنيه فضلاً عن بإنشاء 88 مشروع بقطاع الأبنية التعليمية بواقع 1227 فصل دراسي بتكلفة تصل إلى 430 مليون جنيه و103 مشروع بقطاع الري بتكلفة تصل إلى مليار و352 مليون جنيه.

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يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 1500 مشروع بتكلفة اجمالية 25 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلاً عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

اسيوط الوادي الجديد محافظة وزارة الصحة وكيل وزارة الصحة مديرية الصحة الريف المصري وحدة إسعاف غرب اسيوط

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