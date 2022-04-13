ارتفاع طفيف في أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء بسوق العبو

شهدت أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 13-4-2022، تباينًا لدى التجار بالسوق المحلي، ورغم ذلك فهي تختلف نسبيًا من منطقة إلى أخرى.

أسعار أصناف الخضراوات بسوق العبور للجملة

سعر الطماطم بين 6.5 : 12.5 جنيه للكيلو (قفص).

سعر البطاطس بين 2.5 : 4 جنيهات للكيلو (شوال).

سعر البصل بـ 1 : 2 جنيه للكيلو ( شوال).

سعر الكوسة من 2.5 : 3.5 جنيه للكيلو ( قفص).

سعر الجزر من 1.5 : 3.5 جنيه للكيلو ( شوال).

سعر الخرشوف من 17.5 جنيه للكيلو

سعر الفاصوليا من 5 : 7 جنيهات للكيلو ( شوال-تكنة بلاستيك).

سعر الباذنجان البلدي 5 : 7 جنيهات للكيلو.

سعر الباذنجان الرومي 2.5 : 5 جنيهات للكيلو (شوال-كرتونة-قفص).

سعر الباذنجان الأبيض من 7 : 9 جنيهات للكيلو ( شوال-قفص).

سعر الفلفل الرومي بلدي 8 : 10 جنيهات للكيلو (قفص-شوال).

سعر الفلفل الرومي صوب 7 : 10 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل حامي بلدي من 11 : 13 جنيهًا للكيلو.

سعر الفلفل الألوان من 9 : 15 جنيهًا للكيلو ( قفص).

سعر الملوخية بين 5 : 7 جنيهات للكيلو (قفص 16 كيلو).

سعر الخيار 6 : 9 جنيهات للكيلو (قفص 22 كيلو).

أسعار البسلة من 4 : 6 جنيهات للكيلو (شوال).

سعر السبانخ من 3 : 5 جنيهات للكيلو(قفص).

سعر القلقاس بين 3 : 6 جنيهات للكيلو (شوال).

سعر البطاطا 1.5 : 3.5 جنيه للكيلو(شوال - قفص).

أسعار الثوم من 3.5 : 5.5 جنيه للكيلو (شوال-كرتونة).

سعر اللفت 1.5 : 2.5 جنيه للكيلو ( شوال).

أسعار البنجر 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو).

أسعار البصل الأخضر 2 جنيه للرابطة.

أسعار الفول الأخضر 3 : 6 جنيهات للكيلو.

أسعار ورق عنب بناتي 18 : 22 جنيهًا

أسعار ورق عنب بلدي 15 : 17 جنيهًا

أسعار الخس 10 : 15 جنيهًا للكيلو (الرابطة 3 كيلو).

سعر خس الكابوتشي 3.5 : 4.5 جنيه (الرابطة 3 كيلو).

سعر الكرنب 2.5 : 3.5 جنيه (القطعة).

سعر القرنبيط 3 : 4 جنيهات.

سعر البروكلي 5 : 6 جنيهات.

شبت 40 : 50 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

بقدونس 40 : 50 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

جرجير 40 : 50 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

كسبرة 40 : 50 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

سجل سعر نعناع 7.5 جنيه للكيلو (100 رابطة).

سعر قرع عسل 18 : 24 جنيهًا (القطعة 6 كجم).

سعر عيش الغراب 80 جنيهًا (الطبق 250ج).