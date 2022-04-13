ارتفاع طفيف في أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء بسوق العبو
شهدت أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 13-4-2022، تباينًا لدى التجار بالسوق المحلي، ورغم ذلك فهي تختلف نسبيًا من منطقة إلى أخرى.
أسعار أصناف الخضراوات بسوق العبور للجملة
سعر الطماطم بين 6.5 : 12.5 جنيه للكيلو (قفص).
سعر البطاطس بين 2.5 : 4 جنيهات للكيلو (شوال).
سعر البصل بـ 1 : 2 جنيه للكيلو ( شوال).
سعر الكوسة من 2.5 : 3.5 جنيه للكيلو ( قفص).
سعر الجزر من 1.5 : 3.5 جنيه للكيلو ( شوال).
سعر الخرشوف من 17.5 جنيه للكيلو
سعر الفاصوليا من 5 : 7 جنيهات للكيلو ( شوال-تكنة بلاستيك).
سعر الباذنجان البلدي 5 : 7 جنيهات للكيلو.
سعر الباذنجان الرومي 2.5 : 5 جنيهات للكيلو (شوال-كرتونة-قفص).
سعر الباذنجان الأبيض من 7 : 9 جنيهات للكيلو ( شوال-قفص).
سعر الفلفل الرومي بلدي 8 : 10 جنيهات للكيلو (قفص-شوال).
سعر الفلفل الرومي صوب 7 : 10 جنيهات للكيلو.
سعر الفلفل حامي بلدي من 11 : 13 جنيهًا للكيلو.
سعر الفلفل الألوان من 9 : 15 جنيهًا للكيلو ( قفص).
سعر الملوخية بين 5 : 7 جنيهات للكيلو (قفص 16 كيلو).
سعر الخيار 6 : 9 جنيهات للكيلو (قفص 22 كيلو).
أسعار البسلة من 4 : 6 جنيهات للكيلو (شوال).
سعر السبانخ من 3 : 5 جنيهات للكيلو(قفص).
سعر القلقاس بين 3 : 6 جنيهات للكيلو (شوال).
سعر البطاطا 1.5 : 3.5 جنيه للكيلو(شوال - قفص).
أسعار الثوم من 3.5 : 5.5 جنيه للكيلو (شوال-كرتونة).
سعر اللفت 1.5 : 2.5 جنيه للكيلو ( شوال).
أسعار البنجر 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو).
أسعار البصل الأخضر 2 جنيه للرابطة.
أسعار الفول الأخضر 3 : 6 جنيهات للكيلو.
أسعار ورق عنب بناتي 18 : 22 جنيهًا
أسعار ورق عنب بلدي 15 : 17 جنيهًا
أسعار الخس 10 : 15 جنيهًا للكيلو (الرابطة 3 كيلو).
سعر خس الكابوتشي 3.5 : 4.5 جنيه (الرابطة 3 كيلو).
سعر الكرنب 2.5 : 3.5 جنيه (القطعة).
سعر القرنبيط 3 : 4 جنيهات.
سعر البروكلي 5 : 6 جنيهات.
شبت 40 : 50 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).
بقدونس 40 : 50 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).
جرجير 40 : 50 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).
كسبرة 40 : 50 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).
سجل سعر نعناع 7.5 جنيه للكيلو (100 رابطة).
سعر قرع عسل 18 : 24 جنيهًا (القطعة 6 كجم).
سعر عيش الغراب 80 جنيهًا (الطبق 250ج).