سائق عائلة أبو الهنا يكشف لغر حادث سير في «راجعين يا هوى»

حل الممثل الشاب عبد الحميد جبر ضيف شرف على الحلقة 11 من مسلسل "راجعين يا هوى"، فى دور بلال سائق عائلة أبو الهنا الذي كان متواجدًا أثناء الحادثة لكنه كان شريكاً في الجريمة بشكل، وحاول الهروب من خالد النبوي في البداية ولكن الاخير استطاع أن يعرف منه كل تفاصيل الحادث.

لفت “عبد الحميد” الأنظار لسلاسته في تقديم الشخصية، فقد ظهر من قبل أثناء بشخصية هنداوي في مسلسل "موسى" العام الماضي، أيضاً شخصية دكتور عزيز في مسلسل "ستات بيت المعادي".

"راجعين يا هوى" يطرح حكاية "بليغ أبو الهنا" العائد إلى مصر بعد سنوات من الغياب، ليبدأ بمواجهة كيفية سداد ديون طائلة عليه، نتيجة خسائر تجارته في أوروبا، فيحاول استعادة حقه في الميراث من ورثة أخيه المتوفي، الذين تشتعل بينهم الكراهية والضغائن، لكن دخوله في حياتهم يجعله يواجه مهمة أكثر صعوبة تتمثل في كيفية لم شمل العائلة بالحب والتآخي مجدداً، في الوقت نفسه، تعود إلى الظهور قصة حبه القديمة مع فريدة، ويدخل تجربة عاطفية جديدة مع الدكتورة ماجي.

يعرض مسلسل راجعين يا هوى ، على قناة dmc في الساعة 9:25 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما تذاع الحلقة عبر قناة cbc في تمام الساعة 11:35 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، 12:35 دقيقة صباحا بتوقيت المملكة العربية السعودية، و1:35 دقيقة صباحًا بتوقيت الإمارات، و10:35 دقيقة بتوقيت تونس، و9:35 دقيقة بتوقيت جرينتش.

"راجعين يا هوى ” من تأليف عميد الدراما العربية أسامة أنور عكاشة، ويقوم بالمعالجة الدرامية محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما ستوديوز، ويشارك في بطولته أيضاً نور اللبنانية، أنوشكا، وفاء عامر، سلمى أبو ضيف، إسلام ابراهيم، أحمد بدير وهنا شيحة.