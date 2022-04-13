السبت.. «بنت الحارة» نجمة أمسية نادي القصة في مركز طلعت حرب

محبو الحكي الأدبي على موعد مع قراءة نقدية عميقة وثرية لرواية "بنت الحارة" للروائي الدكتور طارق منصور خلال ندوة ينظمها نادي القصة الساعة التاسعة مساء السبت المقبل 16 أبريل الحالي في مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية..

يشارك في المناقشة:

الدكتور شريف الجيار، الدكتور رمضان الحضري، الشاعرة الدكتورة شيرين العدوي، والأديبة انجي الحسيني، ويدير الندوة الكاتب الصحفي محمد الشافعي.

وذلك بحضور الأديب حسن الجوخ نائب رئيس نادي القصة، الأديب الدكتور سيد نجم أمين صندوق النادي، الكاتب الصحفي والروائي محمد القصبي سكرتير عام النادي، الدكتورة غادة المسلمي مديرة مركز طلعت حرب الثقافي، والعديد من رموز المشهد الأدبي، وسوف تشارك الفرقة الفنية بالمركز خلال الأمسية في تقديم فقرات من الأناشيد الدينية.