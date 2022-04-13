الأربعاء 13 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم يكشف حقيقة إعلان مفاجئة لطلاب الإعدادية والثانوية غدا

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما يتداول عن إعلانه مفاجئة غداً الخميس للشهادتين الإعدادية والثانوية.

وتداول عبر صفحات السوشيال ميديا أنباء عن إعلان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مفاجئة لطلاب الشهادة الإعدادية وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وكذا الثانوية العامة غدا الخميس.

وأكد الوزير، خلال تصريحات صحفية له، أن الأنباء المتداولة لا أساس لها من الصحة ومجرد شائعات.

طالب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المعلمين وأولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة بشأن امتحانات الثانوية العامة.

وقال شوقي في تصريح خاص لـ"الدستور" عبر جروب "تعليمنا الجديد": "ليتكم تعودون إلى صاحب الإشاعة بعد ثبوت الكذب لفضحه أمام القراء حتى لا يكررها بنفس الشكل كل مرة دون أن يسأله أحد عما يفعل".

وكان نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تم تداوله بخصوص تعميم امتحانات البابل شيت للشهادة الإعدادية على مستوى المحافظات، وأن الوزارة ستعلن ذلك غدا من خلال بيان رسمي، منوها بأن ما أثير لا أساس له من الصحة.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن كل ما يقال عن تعميم تجربة البابل شيت في امتحانات الشهادة الإعدادية غير صحيح والتجربة في محافظة بورسعيد فقط وليس جميع المحافظات.

وناشد الوزير أولياء الأمور والطلاب والمعلمين بعدم الانسياق وراء الشائعات.

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سوشيال ميديا الدكتور طارق شوقي الجمهورية على مستوى الجمهورية جنوب الجيزة الثاني الثانوي

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