الأمم المتحدة: مقتل 1892 مدنيا منذ بدء الصراع في أوكرانيا

أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 1892 مدنيا وإصابة 2558 آخرين منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وأوضحت المفوضية - في بيان صحفي أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء- أن عدد الوفيات المسجلة يشمل 478 رجلا و308 سيدات و30 فتاة و52 صبيا، بالإضافة إلى 71 طفلا و953 بالغا لم يتم تحديد جنسيتهم بعد.

وأضافت أن معظم الضحايا المدنيين سقطوا نتيجة استخدام أسلحة متفجرة ذات تأثير واسع النطاق، بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة، والضربات الصاروخية والجوية.

ونوهت المفوضية إلى أن عدد الضحايا الفعلي يمكن أن يكون أعلى بكثير بسبب التأخير في التقارير الواردة من بعض المناطق مثل مدينة ماريوبول الجنوبية الشرقية المحاصرة.