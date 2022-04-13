«القابضة للمياه» تتابع مشروعات «حياة كريمة» بأسيوط

عقدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، اجتماعا لمتابعة الموقف للتنفيذى لمشروعات مياه الشرب الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لعدد من الشركات التابعة، عبر تقنية Video Conference، وبمشاركة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد.

وناقش الاجتماع مراحل تقدم الأعمال في كافة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة الرئاسية، بحضور اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة ومهندسي قطاع المشروعات والمكتب الفني مع عدد من رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة.

وأكد رئيس مياه أسيوط أن المبادرة الرئاسية استهدفت عدد 7 مراكز بمحافظة أسيوط (أبنوب، أبوتيج، الفتح، صدفا، ساحل سليم ، منفلوط، ديروط) بمستهدف 150 قرية ريفية شاملة أعمال المد والتدعيم لشبكات المياه والصرف الصحي وإحلال وتجديد شبكات أخرى وعمل وصلات منزلية وتنفيذ محطات مياه كبرى وإنشاء أخري جديدة ودق آبار ارتوازي، وإنشاء وحدات معالجة حديد ومنجنيز.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي، عقدت اجتماعا برئاسة اللواء المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة ،لمناقشة إجراءات استلام محطات رفع مياه الصرف الصحي بعدد من القري بمركز ساحل سليم وذلك استعداداً لاستلامها بصفة مبدئية سعياً لتحقيق استفادة منها في خدمة المواطنين بتلك القرى بخدمات الصرف الصحي.

واجتمع رئيس الشركة مع المهندس رئيس قطاع شرق والسيد المهندس رئيس قطاع الدعم الفني ومدير منطقة ساحل سليم وعدد من مهندسي الشركة، لمناقشة موقف مشروع الصرف الصحي بمركز ساحل سليم ومتابعة أهم الإجراءات التنسيقية اللازمة لاستلام محطة رفع صرف صحي قرية بويط/ والمنفذة من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بطاقة استيعابية 150 ل/ث بطول شبكة انحدار 8625 متر لخدمة حوالي 20 ألف مستفيد بقرية بويط.