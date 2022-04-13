ضبط متهم بحيازة «كارنيهات مزروة» في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط عاطل بحوزته كارنيهات مزورة.

وتبين أن المتهم بحوزته 3 كارنيهات منسوب صدروهم لجهات حكومية وخاصة "اثنين منهم باسم المتهم والثالث باسم أحد الأشخاص وجميعهم مثبت عليهم صورته مزورين".

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد انتحال الصفة، كما أقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأخير أثناء تواجده وبحوزته كارنيهان منسوب صدورهما لإحدى الجهات الحكومية بإسمه مزورين.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المتهم الأول المضبوط أيدها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.