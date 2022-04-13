الأربعاء 13 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«صندوق التنمية الحضرية» يستعرض خطة طرح وحدات سكنية ضمن «سكن لكل المصريين»

وحدات سكنية
وحدات سكنية

عقد مجلس إدارة "صندوق التنمية الحضرية" اجتماعه برئاسة المهندس خالد صديق، لاستعراض عدد من ملفات العمل المهمة. 

وصرّح المهندس خالد صديق بأنه تم خلال الاجتماع استعراض خطة الصندوق لطرح عدد من الوحدات السكنية التي يتم تنفيذها، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" . 

وأوضح "صديق" أن هناك عدة آلاف من الوحدات السكنية يتم تنفيذها حاليا بعواصم المحافظات، بنسب إنجاز مُتقدمة، بجانب تنفيذ الخدمات المختلفة، التي تسهم في توفير مجتمع سكني حضاري متكامل الخدمات للمستفيدين من هذه الوحدات، مُشيرا إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن إجراءات حجز الوحدات المطروحة.

وأكد أنه تم خلال الاجتماع عرض نتائج اجتماعات اللجنة المُشكلة لوضع الضوابط وآليات تنفيذ مشروعات بالشراكة مع القطاعات المختلفة بالدولة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الصندوق في توفير مجتمعات تنموية حضارية. 

وأشار المهندس خالد صديق إلى أنه تم أيضا مناقشة الإجراءات التي تمت بشأن تأهيل الشركات لإدارة مشروع "حدائق الفسطاط"، حيث يتم حاليا تطوير منطقة حدائق الفسطاط، ومن المقرر أن يتم تنفيذ عدة مشروعات خدمية وترفيهية وسياحية بها، ومن ثم يهدف الصندوق إلى إدارتها على أعلى مستوى؛ للحفاظ على الاستثمارات التي يتم ضخها.

مصر مشروعات تطوير مجلس ادارة المبادرة الرئاسية المحافظات المهندس خالد صديق الوحدات السكنية مشروعات خدمية

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