محافظ الغربية يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بزفتى

تفقد طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم الأربعاء، عددًا من الطرق التي سيتم رصفها بقرى مركز زفتى ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وذلك للوقوف على الانتهاء من جميع أعمال المرافق تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف، وذلك بحضور نجوى العشيري السكرتير المساعد إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

بدأت جولة محافظ الغربية ومرافقيه، بتفقدهم طريق السنطة زفتى بداية من قرية نهطاي حتى مدخل مدينة زفتى، حيث تم الانتهاء من أعمال دخول كافة الخدمات والمرافق، كما تفقد طريق ترعة العشرة بداية من مدخل زفتى حتى مزلقان السكة الحديد، موجهًا رئيس هيئة الطرق بسرعة البدء في الأعمال التي تم إدراجها مؤخرًا ضمن المبادرة.

وتابع رحمي، جولته بتفقد طريق الجسر بداية من مدينة زفتى حتى قرية الغريب مرورًا بقرية سندبسط، حيث تم الانتهاء من أعمال توصيل الخدمات بداية من مصنع الطوب بسندبسط حتى قرية الغريب حيث وجه المحافظ بسرعة البدء في أعمال الرصف في الجزء المنتهي به أعمال توصيل كافة الخدمات.

واختتمت الجولة بتفقد مشروعات "حياة كريمة" بقرية الغريب، حيث تفقد محافظ الغربية مجمع الخدمات الزراعية والذي يتم إنشاؤه بتكلفة ٥.٤ مليون جنيه ووصلت نسبة الأعمال به إلى ٩٥ %، كما تفقد أعمال رفع كفاءة الوحدة الصحية في القرية والتي بلغت نسبة الأعمال ٩٥ % بها بإجمالي تكلفة ٢ مليون جنيه، إلى جانب تفقد مجمع الخدمات الحكومية والذي تم الانتهاء منه بنسبة ١٠٠% بإجمالي بتكلفة ١٠ مليون جنيه.

رافق محافظ الغربية خلال جولته، المهندس أحمد عابد رئيس هيئة الطرق بالغربية، الدكتور مهندس حمدي شطا، رئيس شركة مياه الشرب، المهندس علي سالم، مدير مديرية الطرق وبعض ممثلي شركات المرافق وعدد من أعضاء المكتب الفني.