سارة بستاني: ملابس أحمد حلمي في «واحد تانى» استغرقت شهرين لتنفيذها

قالت مصممة الأزياء سارة بستاني، إنها ساهمت في تصميم ملابس الشخصية التي يلعبها الفنان أحمد حلمي، في فيلمه السينمائي الجديد «واحد تاني» والمقرر عرضه في موسم عيد الفطر المقبل.

وذكرت في تصريحات صحفية، أن الفيلم يحمل العديد من المفاجآت في الشخصية التي يقدمها النجم أحمد حلمي، وأنها كانت سعيدة بالتعاون مع احمد حلمى وكل طاقم العمل.

وأضافت بستاني، أن ملابس الفيلم تم تنفيذها في شهرين، مشيرة إلى أن الجمهور سيرى العديد من المفاجآت في العمل.

وطرحت شركة "سينرجي فيلم" البوستر الدعائي لفيلم "واحد تاني" للنجم أحمد حلمي، والمقرر عرضه في عيد الفطر.

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل إخصائي اجتماعي في "مصلحة السجون"، ويجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامى، ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجحًا، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملائهم القدامى ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله، ويعيد التفكير في حياته مجددًا.

فيلم "واحد تاني" من بطولة كل من "أحمد حلمي، روبي، سيد رجب، عمرو عبدالجليل، نسرين أمين، نور إيهاب"، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد خضير.

على جانب آخر، تستعد مصممة الأزياء سارة بستاني، إلى المشاركة في عمل درامي يُعرض على إحدى المنصات العربية، مكون من 7 حلقات ويحمل اسم "الجزار" كاسم مبدئي، حيث تؤكد سارة أنها ستقوم بتصميم أزياء المسلسل، بجانب المشاركة في العمل بأحد الأدوار كضيف شرف في أولى تجاربها التمثيلية.

وتقول سارة، إن العمل يضم مجموعة كبيرة من النجوم من الوطن العربي من مصر والسعودية ولبنان، مشيرة إلى أن العمل سيجري تصوير أحداثه الشهر المقبل بعد انتهاء الموسم الرمضاني، سيكون التصوير بين مصر ولبنان، مضيفة أنها لن تتمكن من الإفصاح عن تفاصيل العمل إلى أن تعلن الجهة المنتجة للعمل عن البدء في التصوير، متابعة أنه يجرى في الوقت الحالي إنهاء التعاقد مع باقي أبطال العمل.