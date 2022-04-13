الأربعاء 13 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سارة بستاني: ملابس أحمد حلمي في «واحد تانى» استغرقت شهرين لتنفيذها

سارة بستانى
سارة بستانى

قالت مصممة الأزياء سارة بستاني، إنها ساهمت في تصميم ملابس الشخصية التي يلعبها الفنان أحمد حلمي، في فيلمه السينمائي الجديد «واحد تاني» والمقرر عرضه في موسم عيد الفطر المقبل.

وذكرت في تصريحات صحفية، أن الفيلم يحمل العديد من المفاجآت في الشخصية التي يقدمها النجم أحمد حلمي، وأنها كانت سعيدة بالتعاون مع احمد حلمى وكل طاقم العمل.

وأضافت بستاني، أن ملابس الفيلم تم تنفيذها في شهرين، مشيرة إلى أن الجمهور سيرى العديد من المفاجآت في العمل.

وطرحت شركة "سينرجي فيلم" البوستر الدعائي لفيلم "واحد تاني" للنجم أحمد حلمي، والمقرر عرضه في عيد الفطر.

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل إخصائي اجتماعي في "مصلحة السجون"، ويجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامى، ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجحًا، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملائهم القدامى ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله، ويعيد التفكير في حياته مجددًا.

فيلم "واحد تاني" من بطولة كل من "أحمد حلمي، روبي، سيد رجب، عمرو عبدالجليل، نسرين أمين، نور إيهاب"، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد خضير.

على جانب آخر، تستعد مصممة الأزياء سارة بستاني، إلى المشاركة في عمل درامي يُعرض على إحدى المنصات العربية، مكون من 7 حلقات ويحمل اسم "الجزار" كاسم مبدئي، حيث تؤكد سارة أنها ستقوم بتصميم أزياء المسلسل، بجانب المشاركة في العمل بأحد الأدوار كضيف شرف في أولى تجاربها التمثيلية. 

وتقول سارة، إن العمل يضم مجموعة كبيرة من النجوم من الوطن العربي من مصر والسعودية ولبنان، مشيرة إلى أن العمل سيجري تصوير أحداثه الشهر المقبل بعد انتهاء الموسم الرمضاني، سيكون التصوير بين مصر ولبنان، مضيفة أنها لن تتمكن من الإفصاح عن تفاصيل العمل إلى أن تعلن الجهة المنتجة للعمل عن البدء في التصوير، متابعة أنه يجرى في الوقت الحالي إنهاء التعاقد مع باقي أبطال العمل. 

سارة بستانى مصممة الازياء سارة بستانى احمد حلمى فيلم واحد تاني احمد حلمى واحد تانى

رئيس التحرير

وائل لطفي

خيرت وحازم.. مخبر وإرهابى تحت الطلب

الأكثر قراءة

حقيقة تعديل القانون لضم أراضى «الإصلاح الزراعى» لملكية جهات حكومية

مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2022.. وتفاصيل تطبيق الحد الأدني

وزير المالية يكشف حقيقة إلغاء المقررات التموينية للمنتفعين من «إحلال السيارات»

شاب يهدد أسرة بصور بناتها.. والأم: موّت مريضة السرطان وبناتي بيحاولوا ينتحروا (فيديو)

جدول موعد صرف معاشات شهر مايو 2022 وفقا للبيان الرسمي

توفير مترجمين بمستشفى أسوان الجامعى للمصابين فى حادث «أبوسمبل»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

عالم إعلانات إعلانات

إبراهيم داود

مع الأستاذ حجازى ومختاراته

رغدة السعيد

كيف تستغل الصيام لتصبح الشخص الذى تتمناه؟

ماجد حبته

موسكو.. وارسو.. واشنطن

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

العقل الإرهابي.. وأغصان السماحة

حسين دعسة

هل شنت روسيا هجومًا بالأسلحة الكيماوية على ماريوبول الأوكرانية؟

كريم فرغلى

رحمة أحمد .. صفحة 2

لواء. محسن الفحام

جنود لم تروها

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

حاخام «الأشكناز» الأكبر في إسرائيل: اليهود مُحرم عليهم الوجود في الحرم القدسي

إصابات واعتقالات خلال اقتحام قوات إسرائيلية لنابلس

الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيًا بالضفة الغربية