الأربعاء 13 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ندب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق مخلفات زراعية ببنها

حريق
حريق

أمرت النيابة العامة بالقليوبية، اليوم الأربعاء، ندب المعمل الجنائي؛ لبيان سبب حريق نشب في مخلفات زراعية على الطريق السريع بنها المنصورة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكان مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا بنشوب حريق علي  الطريق السريع بنها المنصوره وبناء على  تعليمات الدكتور  بكر عبدالمنعم، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، تم الاتصال بمطافى كفر شكر والتوجه إلى حريق مخلفات زراعية مساحة ١٥٠ مترا تقريبا وتم إخماد الحريق والسيطرة بدون خسائر.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

النيابة العامة حريق مخلفات زراعية بنها المنصورة ملابسات الواقعة

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