مصر في الصحف العربية.. مبادرات صحية وقرارات جديدة بشأن الحج

تناولت صحف عربية، اليوم الأربعاء، العديد من الأخبار المتعلقة بمصر، ومن بينها المشاورات الليبية في القاهرة ومبادرة الكشف عن مرضى حديثي الولادة برعاية.

وترصد “الدستور”، أبرز الأخبار التي جاءت في الصحف العربية، حول مصر.

قال موقع “العربية” السعودي، إنه برعاية مصرية تبدأ جولة حوارية بين وفدين من البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة، للتشاور بشأن إيجاد قاعدة دستورية توافقية وحل الخلافات القانونية، ضمن محاولة جديدة لتيسير إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن، بالقاهرة.

وأشارت إلى أن هذه المشاورات ستمتد أسبوعا كاملا تحت إشراف مستشارة الأمم المتحدة في الملف الليبي ستيفاني ويليامز وبرعاية مصرية، حيث ستتولى لجنة مشتركة تضم 24 عضوا من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة تم اختيارها لهذا الغرض، التفاوض لحل المواد الخلافية في مشروع الدستور.



وأبرزت صحيفة "العين" الإماراتية، في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء، المبادرة المصرية للكشف عن أمراض حديثي الولادة بالمجان، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت الصحيفة، إن وزارة الصحة أعلنت مبادرة برعاية الرئيس السيسي، للكشف عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة.

وشملت القائمة التي أعلنتها وزارة الصحة عبر الصفحة الرسمية “فيسبوك”، 19 مريضًا يتم الكشف عنها بالمجان.

يذكر أن الرئاسة المصرية كانت أعلنت مبادرة طبية عام 2018، بعنوان "100 مليون صحة"، كان هدفها إجراء مسحة لأغلبية المواطنين للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس سي، ومعالجة من يتم اكتشاف إصابته بالمرض.

وتمكنت بالفعل من تنفيذ المبادرة، لتنجح في القضاء كلياً على خطر الإصابة بالمرض.

وتحرص الدولة المصرية على تقديم مبادرات كبرى خلال السنوات الأخيرة، في القطاع الصحي تحت رعاية رئيس الجمهورية وبالمجان.

أشادت صحيفة "البيان" الإماراتية بقرار سحب جميع منتجات إندومي من الأسواق في مصر، مشيرة إلى أن الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء في مصر أعلن أنه يجري الآن، سحب جميع منتجات "إندومي" من الأسواق.

وأضاف أن هناك جهات تقوم بسحب المنتج، وسنقوم بتحليل عينات منه.



قالت جريدة "الأنباء" الكويتية، إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى انعقاد اللجنة الوزارية العليا للحج، التي تم خلالها التوافق على مجموعة من الضوابط، من بينها عدم السماح بالحج على نفقة الدولة أو أي من الجهات التابعة لها هذا العام، مع اقتصار الحج هذا العام على حج الفريضة لمن لم يسبق له الحج، وأن تقوم وزارة الصحة والسكان بوضع ضوابط صحية لمن هم أكثر عرضة لمخاطر العدوى لتجنب سفرهم هذا العام.

وتطرق "مدبولي"، خلال اجتماع الحكومة أمس، إلى «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، لافتًا إلى أن الآليات التي تتضمنها سيكون لها أثر إيجابي واضح يتمثل في كونها رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، باعتبارها تمثل خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالا للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.

إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال.

ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما أجاز لذوي الشأن أن يقدموا طلبا على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيا للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام 267 و268 و269 من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائي بالإدانة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من تزوج أو زوج ذكرا أو أنثى، لم يبلغ أي منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضي المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذونا أو موثقا أو وصيا على الطفل بالعزل، وإذا كان وليا عليه بسبب الولاية.

كما أشارت “الأنباء” الكويتية، إلى أن مجلس النواب المصري وافق على تفعيل الخدمة السريعة لاستخراج جوازات السفر بالقنصليات المصرية.

وصرحت النائبة شيماء حلاوة، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، بأن لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب قد وافقت على الاقتراح برغبة المقدم منها بشأن تفعيل الخدمة السريعة لاستخراج جوازات السفر وكل المستندات الرسمية بالقنصليات المصرية بالخارج.

وأكملت حلاوة أنها قد تقدمت باقتراح برغبة وتمت مناقشته والموافقة عليه من قبل لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب بشأن سرعة إنهاء مصالح المواطنين في الخارج بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة، حيث ان المصريين في الخارج يعانون من التأخر الشديد في تسلم مستنداتهم من القنصليات مما يؤثر سلبا عليهم، وان هذه التأخيرات تؤدي الى خسارة البعض لوظائفهم.

وأشارت صحيفة “الوطن” الإماراتية، إلى استئناف مصر للطيران رحلاتها بين القاهرة وموسكو اعتبارًا من 15 أبريل.

وأعلنت شركة مصر للطيران، عن استئناف رحلاتها الجوية المباشرة بين القاهرة وموسكو بمعدل رحلة واحدة يوميا رقم MS729/ MS730 اعتبارًا من يوم الجمعة، 15 أبريل 2022، وذلك على متن طائراتها البوينج "B737-800".

وناشدت مصر للطيران في بيان عملائها الذين لديهم حجوزات سابقة والعملاء الراغبين في السفر بين القاهرة وموسكو الاتصال بمركز خدمة العملاء 1717 أو التواصل مع وكلاء السياحة والسفر المعتمدين.