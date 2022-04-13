الأربعاء 13 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع عاملين نقّبا عن الآثار في القليوبية

عاملين نقّبا عن
عاملين نقّبا عن الآثار

تباشر النيابة العامة في القليوبية، اليوم الأربعاء، التحقيق مع عاملين؛ لتورطهما في أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار أسفل منزلهما بقرية سنديون.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من الأهالي، بقيام عاملين بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار أسفل منزلهما بقرية سنديون دائرة المركز، وتسبب أعمال الحفر في تشققات وتصدعات بجدران منازلهم.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين قيام "محمد. ب. أ"، 51 سنة، عامل، وشقيقه "محمود. ب. أ"، 36 سنة، عامل، بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار أسفل منزلهم بقرية سنديون دائرة المركز، ووجود حفرة بعمق 6 أمتار وبعرض 2.5 متر، وأدوات الحفر "فأس وغلق وخرطوم وسلم"، كما تبين أن المنزل مكون من 3 طوابق.

وبإجراء التحريات، تبين أن أعمال الحفر التي أجراها المتهمان تسببت بتصدعات بمنزل مجاور لهما، وتم التحفظ على أدوات الحفر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

الأجهزة الأمنية امن القليوبية عاملين عمال الحفر التنقيب عن الآثار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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