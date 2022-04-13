دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان 2022 وأدعية الأنبياء في القرآن

يكثر البحث عن دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان منذ الساعات الأولى من اليوم الأربعاء 12 رمضان 1443 وذلك لاستغلال عدد كبير من المسلمين الوقت بعد السحور وصلاة الفجر في العبادة والتسبيح والدعاء.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أبرز الأدعية في يوم 12 رمضان وأبرز أدعية الأنبياء في القرآن الكريم.

دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان 2022

يفضل الدعاء وقت السحر وقبل آذان المغرب وعقب كل صلاة لذلك يحرص الملايين من المسلمين على البحث عن أدعية مناسبة لهذه التوقيتات ولعل أبرزها:-

اللهم أقضي حاجتي وفرج كربتي ولا تبتليني فيما لا استطيع عليه صبرا.

اللهم أرزقني رزقنا واسعا يتعجب منه أصحاب الحيل ليعلموا أنك الرزاق.

اللهم أرضني بقضائك واجعلني من الحامدين الشاكرين.

اللهم أرزقني مكانا عاليا في جنات النعيم.

يارب أغفرلي وارحمني وتجاوز عن خطاياي.

اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري.

اللهم أبعدني عن كل ما يتمنى لي الشر.

أدعية الأنبياء في القرآن الكريم

كان يكثر أنبياء الله من الدعاء في كافة موافق حياتهم والابتلاءات التي تعرضوا إليها ولعل أبرزهم ما يلي :-

دعاء نبي الله يونس عليه السلام :- لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

دعاء نبي الله زكريا عليه السلام :- ربي لا تذرني فردا وأنت أحسن الخالقين.

دعاء نبي الله موسى عليه السلام :- ربي إني لما أنزلت إليا من خير فقير.

دعاء نبي الله إبراهيم عليه السلام :- ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي.

دعاء نبي الله نوح عليه السلام :- رب اني مغلوب وانتصر.

دعاء نبي الله أيوب عليه السلام :- رب أني مسني الضر وانت أرحم الراحمين.

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أدعية يوم 12 رمضان 1443

يكثر الملايين من المسلمين من قول اللهم ارزقني الستر والعفاف والغنى والذي يعد دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان ويمكن الإكثار من قول اللهم اجعلني من الشاكرين الحامدين وافتح لي من أبواب رزقك ما يجعلني أطيب نفسا وأسعد قلبا يا الله ..اللهم أرضني بقضائك ويسر أموري وأرحمني.