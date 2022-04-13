الأربعاء 13 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تعليم القاهرة» تعلن مواعيد امتحانات نهاية العام للنقل والإعدادية

التربية والتعليم
التربية والتعليم بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، في بيان رسمي، منذ قليل، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني_ الدور الأول بمدارس القاهرة.

وتبدأ بالصف الأول الإعدادي العام والرياضي والنقل الإعدادي المهني يوم السبت الموافق 7/5/2022، وحتى الخميس الموافق  12/5/2022، ولمدة 6 أيام.

أما امتحانات الصف الرابع الإبتدائى، فيبدأ يوم الأحد الموافق 8/5/2022، وحتى الخميس 12/5/2022، ولمدة 5 أيام.

وأشارت المديرية، إلى بدء امتحانات النقل للتعليم الفني يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو، وحتى الخميس الموافق 26 مايو القادم، ولمدة 15 يوما، على أن تبدأ امتحانات الصف الخامس والسادس الإبتدائي، والثاني الإعدادي العام والرياضي، يوم السبت الموافق  14 مايو المقبل، وتنتهي امتحانات النقل الابتدائي 18 مايو المقبل، والثاني الإعدادي ينتهي 19 مايو المقبل.

وأوضحت المديرية، بدء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة، والرياضية والصم والمكفوفين والإعدادية المهنية، يوم السبت الموافق 21 مايو القادم، إلى الخميس الموافق 26 مايو،  ولمدة 6 أيام.

وأضافت، أما امتحانات المستوى الرفيع للصف الثالث الإعدادي فستقام يومي الثلاثاء الموافق 19 أبريل الجاري  والأربعاء الموافق 20 أبريل الحالي، وامتحان التربية الرياضية نظري للصف الثالث الإعدادي للمدارس الرياضية يوم الثلاثاء 19 أبريل الجاري.

وعن امتحانات المواد خارج المجموع والمستوى الرفيع لصفوف النقل لجميع المراحل، أكدت أنها ستتم وفقا لظروف كل إدارة  تعليمية، ويتم اعتماد جداول المدارس الخاصة وفقا لظروف وطبيعة كل مدرسة مع الالتزام بمواعيد بداية ونهاية امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والالتزام التام بجدول الصف الرابع الابتدائي والثالث الإعدادي والأول والثاني الثانوي، على أن يتم امتحان المجالات العملية (العملي) للإعدادية المهنية والمهنية للصم وضعاف السمع يوم السبت 14 مايو القادم إلى يوم الاثنين 16 مايو المقبل، هذا وتستمر الدراسة برياض الأطفال والصف الأول والثاني والثالث الإبتدائي وفقا للخريطة الزمنية.

وأكد محمد عطية مدير المديرية، أنه لا تعقد امتحانات في الفترة من الخميس 21 ابريل الى الأحد 24 أبريل الحالي، والاثنين 25 ابريل  الموافق شم النسيم والفترة من الخميس 28 ابريب إلي  الخميس 5 مايو 2022م.

الفصل الدراسي الثاني مديرية التربية والتعليم الشهادة الاعدادية التربية والتعليم امتحانات الصف الرابع الابتدائي امتحانات الصف الخامس

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