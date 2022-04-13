الأربعاء 13 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصرع جنديين إثر تبادل إطلاق نار مع إرهابيين في باكستان

باكستان
باكستان

أفادت تقارير إخبارية باكستانية بأن جنديين باكستانيين لقيا مصرعهما إثر تبادل إطلاق نار بين قوات الأمن ومجموعة من الإرهابيين جنوب منطقة وزيرستان بإقليم "خيبر باختونخوا" الليلة الماضية.

ونقلت صحيفة "داون" الباكستانية، اليوم الأربعاء، عن مسئولين أمنيين قولهم إن جنديين آخرين أصيبا خلال الاشتباكات، بينما قتل إرهابيان بالإضافة إلى ضبط أسلحة وذخيرة بحوزتهم.

وأشار المسئولون الأمنيون إلى أن قوات الأمن شنت حملة تفتيش بالمنطقة في أعقاب هذا الحادث، وأنها ألقت القبض على بعض المشتبه فيهم.

اسلام اباد وزيرستان منطقة وزيرستان باكستان

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