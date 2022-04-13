الأربعاء 13 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كييف: لا ممرات إنسانية اليوم بسبب خطورة الوضع

ممرات انسانية
ممرات انسانية

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك عبر تليجرام أن كييف لن تفتح أي ممر إنساني الأربعاء متّهمةً الروس بـ"انتهاك قواعد القانون الدولي" ما يجعل الوضع "خطيرًا".

وقالت فيريشتشوك "للأسف، لن نفتح ممرات إنسانية اليوم. في منطقة زابوريجيا (جنوب)، عرقل المحتلّون الحافلات وفي منطقة لوغانسك (شرق) ينتهكون وقف إطلاق النار".

وأعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم الأربعاء، أن حوالي 191 طفلا قتلوا وأصيب 349 آخرون في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وأوضح المكتب - في بيان نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية - أن العديد من الأطفال لقوا حتفهم في الأيام الأخيرة بسبب القصف في شمال شرق وجنوب أوكرانيا.

وأضاف البيان أن الأطفال هم أيضا من بين ضحايا القصف على مدينة خاركيف بشمال شرق البلاد، كما أصيبت فتاة تبلغ من العمر 15 عاما بجروح خطيرة عندما أصابت ذخيرة مبنى سكني في منطقة خيرسون الجنوبية.

وأعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية أن أكثر من 720 شخصا قتلوا في بلدة "بوتشا" وضواحي كييف، مشيرة إلى أنه تم اعتبار أكثر من 200 شخص آخرين في عداد المفقودين.

وقال عمدة "بوتشا" أناتولي فيدوروك - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء - إنه تم العثور على 403 جثث بالبلدة، مرجحا ارتفاع الحصيلة حيث تقوم كاسحات الألغام بتمشيط المنطقة.

نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك كييف العاصمة الأوكرانية كييف السفارة الأمريكية في كييف المفاوضات مع كييف

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