الأربعاء 13 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا: 720 قتيلا في بوتشا وضواحي كييف

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية أن أكثر من 720 شخصا قتلوا في بلدة "بوتشا" وضواحي كييف، مشيرة إلى أنه تم اعتبار أكثر من 200 شخص آخرين في عداد المفقودين.

وقال عمدة "بوتشا" أناتولي فيدوروك - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء - إنه تم العثور على 403 جثث بالبلدة، مرجحا ارتفاع الحصيلة حيث تقوم كاسحات الألغام بتمشيط المنطقة.

وفي السياق ذاته، أفاد مكتب المدعي العام الأوكراني بأنه ينظر في أحداث وقعت في مقاطعة "بروفاري" شمال شرقي البلاد، وقد عثر في هذه المنطقة على جثث 6 مدنيين قتلوا بطلقات نارية ويعتقد الأوكرانيون أن روسيا مسئولة عن الحادثة لكن الأخيرة تنفي صلتها بذلك.

واتهمت أوكرانيا القوات الروسية بارتكاب "مذبحة" في بلدة "بوتشا"، ونفت وزارة الدفاع الروسية المزاعم الأوكرانية.

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