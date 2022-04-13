لأول مرة.. بايدن يتّهم بوتين بارتكاب «إبادة جماعية» في أوكرانيا

اتّهم الرئيس الأمريكي جو بايدن للمرة الأولى ليل الثلاثاء الأربعاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين بارتكاب "إبادة جماعية" في أوكرانيا، وهو مصطلح سبق أن استخدمه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لكنه لم يصدر عن الإدارة الأمريكية من قبل.

وقال بايدن لصحفيين في آيوا: "نعم، لقد قلت عنها إنّها إبادة جماعية"، وذلك بعد ساعات من استخدام الرئيس الأمريكي للمرة الأولى هذا المصطلح في خطاب خصّصه لجهود التصدّي للتضخم.

وأضاف: "من الواضح أكثر فأكثر أنّ بوتين يحاول ببساطة إلغاء فكرة أن يكون بوسع المرء حتى أن يكون أوكرانياً". وتابع "سنترك للمحامين على المستوى الدولي أن يقرّروا" ما إذا كانت الجرائم المرتكبة في أوكرانيا هي فعلاً إبادة جماعية أم لا، "لكن من المؤكد بالنسبة لي أنّ الأمر يبدو كذلك".

وإذ لفت الرئيس الأمريكي إلى أنّ "الأدلّة تتراكم" على "الأمور المروّعة التي فعلها الروس في أوكرانيا"، توقّع أن "نكتشف المزيد والمزيد" عن حجم الدمار في أوكرانيا.

ورحّب الرئيس الأوكراني في تغريدة بـ"كلمات حقيقية لقائد حقيقي" لأن "تسمية الأمور بأسمائهم هو أمر أساسي لمواجهة الشرّ"، مطالبًا بتزويد بلاده "بأسلحة ثقيلة بشكل عاجل".