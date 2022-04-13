تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 13-4-2022

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس، اليوم الأربعاء 13-4-2022، نهارا ربيعي معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد لطيف على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد، وبارد في فترات الليل والصباح الباكرعلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء معتدل على جنوب الصعيد.

كما يتوقع الخبراء نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وإرتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 25 14

الإسكندرية 20 13

وادى النطرون 24 14

طنطا 26 14

شبين الكوم 25 14

دمنهور 23 14

بلطيم 20 13

مطروح 18 13

السلوم 19 13

سيوة 23 14

بورسعيد 20 13

دمياط 22 15

الزقازيق 25 14

المنصورة 24 14

الإسماعيلية 25 15

السويس 26 15

العريش 21 14

رفح 20 13

رأس سدر 23 15

نخل 21 12

نويبع 25 16

طابا 25 16

كاترين 23 13

الطور 26 18

شرم الشيخ 30 19

الغردقة 31 20

مرسى علم 32 20

الفيوم 26 14

بنى سويف 26 14

المنيا 26 14

أسيوط 27 15

سوهاج 28 18

قنا 30 20

الأقصر 32 20

أسوان 33 21

إدفو 33 22

أبوسمبل 34 21

الوادى الجديد 33 20

شلاتين 32 20

أبو رماد 30 19

حلايب 31 19

رأس حدربة 29 1